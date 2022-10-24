اللوغاني: «ملف ربيع» في يد «الشؤون القانونية»!

فيصل النقبي (كلباء)

أكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، متابعة الشؤون القانونية بالنادي لموضوع اللاعب المغربي محمد ربيع، الذي خالف بنود العقد مع الشركة، ولم يلتزم بها بعد تغيبه عن التدريبات لمدة تصل إلى 20 يوماً.

وقال اللوغاني: نحن مرتبطون مع اللاعب بعقد احترافي بموجب الإعارة من قبل نادي الجزيرة، ولا نعرف سبب تغيبه عن التدريبات، وهذه المسألة بحد ذاتها تنظر بها بالكامل الشؤون القانونية بالشركة، التي ستحافظ على كافة حقوقنا وفقاً لضوابط العقود الرسمية المعروفة.

وأضاف: اللاعب يعي تماماً كل بنود التعاقد والاتفاق وفق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم والفيفا، وبالتالي هو يعلم ما عليه من واجبات ومن حقوق، وبالتالي لا يسعنا سوى المحافظة على حقوق الشركة.

وكان المغربي محمد ربيع قد تغيب عن تدريبات «النمور» خلال الأسابيع السابقة، ولم تفلح محاولات التواصل معه، وسبق للاعب أن تعاقد مع اتحاد كلباء قادماً من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة مطلع الموسم.