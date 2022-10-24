34 هدفاً في «الجولة القياسية» لـ «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

بات التونسي عبدالحليم الوريمي مدرب فريق نادي الرمس، «ثالث المقالين» في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بنهاية «الجولة السابعة» التي شهدت خسارة فريقه أمام مضيفه مسافي 1-3، ليلحق بالثنائي الصربي بوريس بونجاك المدرب السابق للعروبة، والمقدوني جوكيكا مدرب فريق نادي حتا.

وأعلنت إدارة الرمس، إسناد مهمة القيادة الفنية للفريق الأول إلى المدرب المساعد رضا المعدي «مؤقتاً» إلى حين إكمال إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، في ظل تراجع ترتيب الفريق إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعد تكبده الخسارة الثالثة في مشواره.

وحفلت الجولة السابعة بالأهداف الغزيرة، لتصل في مجموعها إلى 34 هدفاً كأعلى محصلة منذ انطلاقة الدوري، بعدما شهدت المباريات السبع تعادل مصفوت والعربي 1-1، وفوز الحمرية على فرسان هسبانيا 4-1، والجزيرة الحمراء أمام العروبة 5-1، فيما تغلب التعاون على سيتي 1-0، ومسافي أمام ضيفه الرمس 3-1، وحسم التعادل 3-3 مواجهة دبا الحصن والإمارات، فيما حقق جلف افي سي الفوز على مضيفه الفجيرة 2-1، واحتفل حتا بالفوز الأكبر في الجولة بنتيجة 6-1.

واستعاد الجزيرة الحمراء صدارة دوري الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة بالفوز العريض على ضيفه العروبة 5-1، مستفيداً في الوقت ذاته من «التعادل الخاسر» لمنافسيه دبا الحصن «الخامس» والإمارات المتراجع للمركز «الثالث» بنتيجة 3-3.

وبدا «الإعصار» أكبر الرابحين بنهاية الجولة السابعة، بعدما قفز بالزانة إلى وصافة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، مقابل 7 نقاط بنهاية الجولة الماضية، وجاء «الحصاد المضاعف» لنقاط حتا باستفادته أولاً من قرار لجنة الانضباط والذي سبق انطلاقة الجولة، بخسارة العروبة أمام حتا 0-3 في مباراة الجولة الأولى، والتي شهدت إشراك العروبة لاعباً لا يحق له المشاركة.

وضاعف «الاعصار» نقاط الانضباط بالفوز الأكبر في الجولة على حساب مضيفه بينونة 6-1، وحملت الأهداف توقيع لاعبيه عبدالله جاسم 11، دينيلسون جونيور «ثنائية» في الدقيقتين 24 و40، روجيرو 46، والبديلين سيد خميس 55، وخلفان النوبي 90، فيما اكتفى بينونة صاحب المركز الـ 15 بهدف لاعبه أيمن بوعلي في الدقيقة 44.

بدوره واصل الحمرية تقدمه في سلم ترتيب المقدمة، بعدما صعد إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف حتا «الوصيف»، بفوزه الثالث على التوالي والرابع في سجله على حساب ضيفه فرسان هسبانيا «المتذيل» برصيد 3 نقاط، بنتيجة 4-1.

وشهدت مواجهة قمة الجولة السابعة التي جمعت دبا الحصن «الخامس» برصيد 12 نقطة، وضيفه الإمارات «الرابع» بالرصيد ذاته من النقاط، والتي حُسمت بالتعادل 3-3، تعزيز العماني محمد المربوعي لصدارة قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، بعدما افتتح التسجيل للحصن في الدقيقة 22، في الوقت الذي انفرد فيه البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» بمركز الوصافة بهدفه في الدقيقة 58.

وتنطلق الجولة الثامنة مساء الجمعة المقبل بمواجهة سيتي والحمرية على ملعب ذا سيفنز، فيما يلتقي مساء السبت العروبة والتعاون، الرمس ومصفوت، فرسان هسبانيا ومسافي، وتختتم الجولة الأحد بأربع مباريات تجمع الإمارات وبينونة، حتا والجزيرة الحمراء، جلف اف سي ودبا الحصن، العربي والذيد، فيما يغيب الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر بداعي الراحة.



نتائج الجولة السابعة

مصفوت - العربي، 1-1

الحمرية - فرسان هسبانيا، 4- 1

الجزيرة الحمراء - العروبة، 5- 1

التعاون - سيتي، 1- 0

مسافي - الرمس، 3- 1

دبا الحصن - الإمارات، 3- 3

الفجيرة - جلف أف سي، 1- 2

بينونة - حتا، 1-6

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أهداف دوري الأولى

الجولة الأولى: 23

الجولة الثانية: 21

الجولة الثالثة: 26

الجولة الرابعة: 25

الجولة الخامسة: 25

الجولة السادسة: 22

الجولة السابعة: 34

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ترتيب فرق الصدارة

1- الجزيرة الحمراء، 14 نقطة

2- حتا، 13 نقطة

3- الحمرية، 13 نقطة

4- الإمارات، 12 نقطة

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أرقام

6 نقاط أضفيت لرصيد حتا بنهاية الجولة السابعة

178 إجمالي أهداف الدوري

34 هدفاً أعلى حصيلة في جولات الدوري

18 هدفاً للجزيرة الحمراء صاحب أقوى هجوم

21 هدفاً استقبلتها شباك فرسان هسبانيا صاحب أضعف دفاع