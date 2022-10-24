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الرياضي

بيع كامل تذاكر سباق الفورمولا -1 في أبوظبي

بيع كامل تذاكر سباق الفورمولا -1 في أبوظبي
24 أكتوبر 2022 10:39

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت حلبة مرسى ياس رسمياً نفاد جميع مقاعد المدرجات وباقات الضيافة الخاصة بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 لعام 2022، وذلك مع الاهتمام العالمي الهائل الذي يرافق هذه الرياضة، وخاصة بعد الأجواء الحماسية التي شهدها الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة من السباق الأخيرة، والطلب الهائل من المشجعين والمتابعين لتجارب جديدة ومختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحقيق مبيعات محطمة للأرقام القياسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحدث، الذي يمثل أضخم عطلة أسبوع ترفيهية في الشرق الأوسط، لاستضافة أكبر عدد على الإطلاق من متابعي السباق الذين يشهدون الأحداث مباشرة في الحلبة، ويصل عددهم إلى 70000 مشجع، ليجلبوا مرة أخرى العالم إلى أبوظبي، الأمر الذي يعزز المكانة العالمية التي تحظى بها الإمارة باعتبارها مركزاً للأحداث الرياضية والتميز.
وتمت إضافة مدرج جديد كلياً في حلبة مرسى ياس على طول المسار الشمالي المستقيم، مع خيارات الضيافة الجديدة كلياً ومن ضمنها Deck at Nine، التي تهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع والتي بيعت في وقت قياسي - قبل شهرين من موعد السباق.


ويرتفع التشويق والحماس إلى مستويات عالية، حيث ستعلن الحلبة قريباً عن أبرز الفنانين العالميين الذين سيحضرون لتقديم أروع العروض الفنية والموسيقية في الاتحاد بارك، في أمسيتي الخميس والأحد، مع حجز أربعة ليالي من الترفيه الموسيقي العالمي ضمن حفلات يا سلام لما بعد السباق، حيث أعلن عن حضور فرقة سويديش هاوس مافيا والمغني كندريك لامار لإحياء حفلي يومي الجمعة والسبت.

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وفي تعليق له حول الإعلان عن بيع جميع المدرجات وباقات الضيافة بالكامل، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «شهدنا أسرع بيع كامل للتذاكر منذ إطلاق الحدث الافتتاحي في عام 2009. يتجه تركيزنا الآن إلى تقديم عطلة أسبوع أخرى حافلة بالترفيه وبمستوى عالمي مع استعدادنا لاستقبال عدد قياسي من المشجعين الذين سيحضرون من جميع أنحاء العالم إلى جزيرة ياس في نوفمبر، مع ترقب المزيد من الإعلانات المذهلة التي ستصدر قريباً».
وأضاف: «مع رغبة المشجعين القادمين من مختلف أرجاء العالم للتعرف على أجواء أبوظبي الفريدة وفعالياتها المذهلة في عام 2022، فنحن نستعد للحدث الذي يقام على مدار أربعة أيام لا مثيل لها في جزيرة ياس، والتي تشهد فعاليات تتنوع ما بين الحفلات التي يقدمها أبرز النجوم العالميين، وخيارات الطعام الفاخرة، وباقات الضيافة الجديدة كلياً. وبالنسبة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعدهم في سباق هذا العام، فإننا نخطط بالفعل لبيع تذاكر سباق العام المقبل في وقت أبكر من أي وقت مضى لضمان حصول المشجعين على فرصة للحجز المبكر، والتأكد من استمتاعهم بأجواء أبوظبي المميزة خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1».
سيكون سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لهذا العام ختاماً مميزاً لموسم الفورمولا -1 الحافل بالتشويق في حلبة مرسى ياس، ويمكن للجماهير أيضاً ترقب مجموعة من أروع العروض الموسيقية المذهلة مع حضور عدد من أكبر النجوم في العالم مع عودة حفلات يا سلام لما بعد السباق في الاتحاد بارك في جزيرة ياس.

الفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
حلبة مرسى ياس
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