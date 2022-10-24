مبابى أغلى رياضي في العالم



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، والذي قام بتجديده مايو الماضي، الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة تؤكد أن العقد الخاص بـ «فتى بوندي المدلل» والمتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك»، حطم كل الأرقام القياسية لعقود الرياضيين بوجه عام وليس لاعبي كرة القدم فقط.

ورغم إن مبابى يردد دائماً إن المال لا يمثل أولوية أولى بالنسبة له، وإنما ما يعنيه هو المشروع الرياضي للنادي الباريسي، إلا أن وسائل الإعلام الأوروبية وبوجه خاص الإسبانية، حيث كانت كل التوقعات تشير إلى إنه سينتقل إلى ريال مدريد، أجمعت على أن الجانب المالي هو الشيء الوحيد الذي جعل مبابى يفضل عرض سان جيرمان على عرض الريال.

الصحيفة الفرنسية قالت في بداية تقريرها إن إدارة باريس بذلت أقصى جهدها من أجل الاحتفاظ بمبابي وعرضت عليه عقداً مدته عامان مع خيار إضافة سنة ثالثة مقابل مبلغ إجمالي 630 مليون يورو «حوالي 282 مليون يورو صافي»، في حالة استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده. وأضافت الصحيفة أن الخطوط العريضة لعقد مبابى تقضي بحصوله على راتب 72مليون يورو سنوياً أي إجمالي 6 ملايين يورو شهرياً «أو 7و2 مليون يورو شهرياً بعد خصم الضرائب، وهو راتب يزيد ثلاثة أمثال على العقد الذي كان يربطه بالنادي حتى نهاية الموسم الماضي.

ويضاف إلى هذا الراتب الكبير، امتيازات أخرى متمثلة في مكافآت متنوعة في مقدمتها مكافأة توقيع قيمتها 180مليون يورو إجمالي، تسدد على 3 دفعات. كما يحصل مبابى على مكافأة ولاء بنفس القيمة السابقة، ما يتيح له الحصول على مبلغ 270 مليون يورو إذا بقي مع النادي حتى دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب مبابى الإجمالي»630 مليون يورو«يمثل ربع ميزانية سان جيرمان في العام الواحد، ولكنه يمثل 72مليون يورو صافي في العام بالنسبة للاعب.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن كل هذه المبالغ كانت كفيلة بإقناع مبابى بالبقاء وصرف النظر عن الرحيل إلى ريال مدريد،إذ أن ما يحصل عليه يمثل ثروة حقيقية رغم ادعائه في كل مناسبة بأن المال ليس دافعه الأول وإنما المشروع الرياضي.

وعلى ضوء هذه التسريبات التي كشفت عنها "الباريزيان" يكون مبابى أهتم بالشقين معاً المالي أولاً والرياضي ثانياً. وكل هذه الأرقام التي كشفت عنها الصحيفة تعني إن مبابي حصل على أعلى عقد في تاريخ الرياضة بوجه عام وليس كرة القدم فقط وحطم الرقم القياسي السابق لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل في برشلونة على 555 مليون يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كما تفوق على زميله الآخر في سان جيرمان البرازيلي نيمار الذي يحصل على 267 مليون يورو خلال الفترة من 2017إلى 2023.

نجم موناكو السابق و«فتى بوندي المدلل» تفوق أيضاً على جميع رياضي العالم مثل لاعب كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز نجم كنساس سيتي «510 مليون يورو» بموجب عقد 10 سنوات تم توقيعه في 2010، والملاكم الأمريكي فلويد مايويزر «456 مليون يورو» بموجب عقد مدته 30 شهراً. وحتى لو قرر مبابى الرحيل في الصيف القادم، فإنه سيملأ خزينته بالمال حيث سيضمن الحصول على إجمالي 325مليون يورو ، وإذا ما بقي حتى نهاية 2023، سيحصل على إجمالي 480 مليون يورو على الأقل، قبل خصم الضرائب التي قد تصل إلى 45% .