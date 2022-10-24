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الشارقة والجزيرة إلى نهائي كأس اليد

الشارقة والجزيرة إلى نهائي كأس اليد
24 أكتوبر 2022 10:30

رضا سليم (دبي)

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تأهل فريق الشارقة والجزيرة إلى المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة اليد للرجال 11 نوفمبر المقبل، بعد فوز الملك الشرقاوي على النصر بنتيجة 31-27 في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الملك 13-12، فيما نجح فريق الجزيرة في تخطي شباب الأهلي بفارق هدف 22-21 بصالة الوصل وانتهى الشوط الأول بتقدم فخر أبوظبي 12-6.
من ناحية أخرى تغادر بعثة فريق الشارقة إلى البحرين يوم الجمعة لملاقاة النجمة على كأس السوبر الإماراتي البحريني في نسختها الخامسة يوم السبت المقبل بعد فوز الملك بكأس السوبر المحلي وشارك فريق الشارقة في جميع النسخ الماضية لهذه الكأس، ولم يحقق لقبها إلى مرة واحدة في النسخة الثالثة بالفوز على فريق باربار.

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