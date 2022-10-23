ماخاتشيف بطل الوزن الخفيف في UFC بـ«إخضاع» أوليفيرا

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع المقاتل إسلام ماخاتشيف لقب UFC للوزن الخفيف، بعد نزال حافل وقوي استمر لجولتين، حيث تغلب على خصمه تشارلز أوليفيرا في صالة الاتحاد أرينا التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وسيطر الداغستاني ماخاتشيف على الجولة الأولى، قبل أن ينفذ عملية «الإخضاع» أو الخنق بمثلث الذراع عند الدقيقة 3:17 من الجولة الثانية، ليتمكن بذلك من الوصول إلى نتيجة 23 فوزاً مقابل خسارة وحيدة في سجله، فيما وصلت سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 11 انتصاراً.

وسارع البطل الجديد إلى توجيه التحية لآلاف المشجعين الذين خرجوا لدعمه في أبوظبي، حيث قال: «أنا سعيد للغاية للفوز باللقب في أبوظبي. يمكنك أن ترى كيف أن الجميع يقدمون لي الدعم والتشجيع. شكراً أبوظبي، وشكراً لكل المشجعين».

وفي النزال الرئيسي الآخر، احتفظ المقاتل ألجامين ستيرلينج بلقبه العالمي في وزن البانتام، بعدما حقق الفوز في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية على خصمه تي جي ديلاشو، فيما حقق شون أومالي أهم فوز في مسيرته الرياضية، بعدما تغلب على خصمه بيتر يان بقرار منقسم.

وكانت الأمسية متميزة بالنسبة لمقاتلين اثنين تعود أصولهما إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تمكن المقاتل بينيل داريوش، المولود في إيران، من إكمال مسيرته الخالية من الهزائم في فئة الوزن الخفيف إلى ثماني مباريات، بعدما سجل فوزاً بالإجماع على خصمه البولندي ماتيوس جامروت. وحقق المقاتل بلال محمد، من أصل فلسطيني، فوزاً رائعاً بالضربة الفنية القاضية على شون برادي، ليصل إلى تحقيق تسعة انتصارات متتالية دون هزيمة في وزن الويلتر.

و قال بلال محمد: «كان الجمهور رائعاً، والأجواء مذهلة، إنها بلا شك من الأيام التي ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد».