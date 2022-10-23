«أبوظبي جراند سلام للجودو».. إثارة حتى النهاية

أبوظبي (الاتحاد)

رفع المنتخب الفرنسي درجات الإثارة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2022، بصعوده إلى صدارة الترتيب على حساب نظيره الإيطالي، في البطولة التي اختتمت مساء أمس بصالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي شهدت مشاركة 414 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

وجاءت صدارة المنتخب الفرنسي عقب منافسات الوزن المتوسط التي أقيمت بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي.

وحصد المنتخب الفرنسي ميداليتين ذهبيتين، قبل ختام منافسات البطولة، بإقامة تحدى الوزن الثقيل، ليخطف القمة من نظيره الإيطالي الذي تصدر اليوم الأول، برصيد ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين و3 برونزيات، ثم إسبانيا برصيد ذهبية وفضية وبرونزية، ثم جورجيا برصيد ذهبية وبرونزية، ثم بريطانيا، سويسرا، اليونان، وكوريا الجنوبية برصيد ذهبية واحدة لكل منهم، واستمرت المنافسة قوية بين منتخبات عدة حتى اللحظات الأخيرة، لتكتب البطولة فصلاً جديداً من التألق والإثارة. وشارك في تتويج الفائزين الأوائل سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وبونتي رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، وأعضاء الاتحاد، وضيوف البطولة.

وشهدت مباريات الدور التمهيدي خسارة لاعبنا الصاعد حارب عبد الرحمن جمعة «19 عاماً»، في منافسات وزن فوق 100 أمام بطل إيطاليا أجرو سيلفان لورينزو، ورغم محاولات حارب، فإن فارق الخبرات والقدرات التكتيكية حال دون فوزه.

وبقرار من الحكام خسر لاعبنا جوريجوريان ارم أمام الكازاخستاني حمزة ديدار في الوقت الإضافي، بعدما انتهى الزمن الرسمي بالتعادل، ليأتي القرار، بعد تدخل «الفار»، حيث كان لاعبنا مرشحاً لبلوغ الأدوار النهائية، بعدما تخطى اللاعب الألماني شميدت تيم في وزن تحت 90 كجم، في الأدوار التمهيدية.

وكانت المفاجأة في خسارة لاعبنا ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم أمام البريطاني تومسون ريس المعروف بسرعته المباغتة لخصمه في بداية المباراة، وهو ما حدث.

«جيل المستقبل» يستعرض في أبوظبي

شارك جيل المستقبل الرياضي من مختلف الجنسيات والديانات من الإمارات، و21 لاعباً ولاعبة تحت 17 عاماً، قدموا من مختلف المدن الإسرائيلية في استعراض لجودو المستقبل تحت شعار «قيم الجودو ليس لها حدود، هذا أفضل مثال، أفضل طريقة لإظهار الصداقة والوحدة والتضامن».

وجاء ذلك على هامش اليوم الثاني من البطولة تحت شعار «الجودو من أجل السلام»، وذلك ضمن برنامج البطولة وبمناسبة مرور عامين على الاتفاقية الإبراهيمية.

وشهد الاستعراض الرياضي لجيل المستقبل ناصر التميمي أمين السر العام اتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي مدير البطولة، وموشيه بونتي رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو وعدد من المسؤولين الرياضيين وجمهور غفير صفق كثيراً لجيل المستقبل، الذي قدم رسالة للعالم، حول تواصل جهود اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الصداقة والسلام والتسامح، والتي بدأت منذ سنوات، في تطبيق شعار التعايش والتسامح بين مختلف مكونات مجتمع الإمارات.

وتأتي المشاركة الرياضية التي ضمت 30 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ترجمه لرسالة الإمارات دولة التسامح والتعايش، التي أرسلت رسالة صادقة للعالم في 13 أغسطس 2020، عند التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية، التي حركت الجمود الشديد في مفاوضات السلام، بعد أن عكست المبادرة الإماراتية رؤية استباقية عميقة لتخفيض حدة التوتر في المنطقة واستبدال أجواء الصراع بخطوات التقارب والتعاون والتسامح لمواجهة التحديات العالمية في مختلف المجالات.

وعبر المشاركون في بطولة أبوظبي للجودو عن سعادتهم لتلك الخطوة الإماراتية، التي تمثل رؤية الإمارات تجاه السلام، والتي لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لاستراتيجية ونهج وسياسة راسخة، تستند إلى قيم التعايش والحوار والتسامح وبناء الثقة بين الشعوب والمجتمعات، خصوصاً تلك التي تعيش على أرض الإمارات، والتي تصل إلى أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، ترجمه لنهج زايد الخير الذي غرس شجره التسامح، لتبقى مضيئة كعنوان بارز لأرض زايد، أرض الخير والتعايش والتسامح.