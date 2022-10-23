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الرياضي

الهاشمي بطل «افتتاحية الميدالية الوطنية» للجولف

الهاشمي بطل «افتتاحية الميدالية الوطنية» للجولف
24 أكتوبر 2022 02:54

عجمان (وام)

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حقق اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، لقب الجولة الافتتاحية لموسم 2022-2023 لبطولة الميدالية الوطنية الشهرية للجولف، برصيد 35 نقطة في المنافسات التي أقيمت بنادي الزوراء بعجمان، وشارك فيها 41 متنافساً من أندية الدولة. وفي فئة الأساتذة «فوق 50 عاماً»، حقق حسن القمزي، المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 31 نقطة، ونال محمد سكيك، لقب أفضل أداء بعد أن أنهى مضمار نادي الزوراء المكون من 18 حفرة، برصيد «بار» نقطة.
كما حصدت عائشة الملا لقب فئة السيدات، باحتلالها المركز الأول برصيد 38 نقطة، متفوقة على رباب الحاج التي حلت ثانية بفارق نقطتين.
كما نال محمد سكيك المركز الأول في فئة الناشئين، برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني راشد النقبي. ومن جانبه أشاد معالي الشيخ فاهم القاسمي رئيس اتحاد الجولف، بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية العاملة في اتحاد اللعبة، سعياً لنشرها وترسيخ العلاقات بين الاتحاد وأندية وأكاديميات الجولف في الدولة.
فيما وصف اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، المستوى التنافسي الذي حظيت به الجولة الافتتاحية للموسم «الميدالية الوطنية الشهرية»، بالانطلاقة الرائعة.
وقال: «نتطلع في اتحاد الجولف إلى أن تواصل هذه البطولة تطورها على صعيد استقطاب اللاعبين الهواة على مستوى الدولة».

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