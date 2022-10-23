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الرياضي

بالهول الفلاسي يبحث تعزيز التعاون مع مساعد الرئيس الروسي

بالهول الفلاسي يبحث تعزيز التعاون مع مساعد الرئيس الروسي
24 أكتوبر 2022 02:54

دبي (الاتحاد)

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بحث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وضيفه إيجور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية للشؤون الرياضية والنقل والمواصلات، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية في مجال تدريب وتطوير الكوادر الرياضية.
 وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للرياضة، في إطار زيارة الضيف الروسي إلى الدولة، أطر التعاون في مختلف المجالات المرتبطة بتنمية القطاع الرياضي، بما في ذلك تطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب وتعزيز الاستثمار الرياضي والتعاون في مجال الطب الرياضي.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تحرص الإمارات على تطوير جهود التعاون بهدف الارتقاء بالقطاع الرياضي عبر الاستفادة من أفضل التجارب العالمية، وتعد روسيا شريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرياضي، ونتطلع إلى استثمار العلاقات المشتركة والراسخة التي تربط الدولتين، والتي تعززت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى روسيا والتقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار تعزيز التعاون المثمر والبنّاء بين الدولتين».
وأضاف معاليه: «تملك دولة روسيا تاريخاً حافلاً بالإنجازات في مختلف الرياضات، وسنركز من خلال التعاون مع الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، على تعزيز الاهتمام بالمواهب الرياضية والاستثمار في رأس المال البشري، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية. 
ومن جانبه، أكد إيجور ليفيتين على قوة العلاقات بين البلدين وأعرب عن اهتمام روسيا بتطوير الشراكة في مختلف الجوانب الرياضية، وقال: رسخت الإمارات حضورها في الخارطة الرياضية العالمية، ونتطلع بشكل مستمر إلى تطوير مسارات بناءة وتوسيع التعاون في المجال الرياضي، بما يساهم في تعزيز النمو الرياضي في البلدين، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاطلاع على الفرص الواعدة للاستثمار في المجال الرياضي.

بالهول الفلاسي
الهيئة العامة للرياضة
روسيا
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