80 مشاركة يرسمن نجاح الجولة الثانية من صيد الأسماك

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الثانية من بطولة صيد الأسماك للسيدات، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي نجاحاً كبيراً مع العدد الكبير للمشاركات، والأوزان التي تم تسليمها في ختام المنافسة، وجاء في المركز الأول فريق كاريب مافين بوزن قدره 6.48 كجم، وحلت في المركز الثاني فريق ليلى إبراهيم بوزن بلغ 6.20 كجم، وجاء في المركز الثالث فريق سهيلة المهيري بوزن بلغ 4.12 كجم، وكانت المنافسة قد شهدت مشاركة وصلت إلى أكثر من 80 متسابقة في البطولة، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وانطلقت المنافسة في الصباح الباكر في تمام الساعة السادسة واستمرت 6 ساعات، حيث تم تقسيم المشاركة إلى مجموعات مختلفة في 20 قارباً، انتشرت في الموقع الذي تم تحديده للمشاركات من أجل المنافسة. وكرم الفائزات في نهاية المسابقة ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي البحري، وخليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي مشرف عام السباق.

من جهته وجه سالم الرميثي مدير عام النادي، الشكر لكل المشاركات عبر البطولة وكل الفرق المنافسة، كما توجه بالشكر لهيئة أبوظبي للبيئة شريك النادي في تنظيم المنافسة ومحل ليفل للعبايات، وقال الرميثي: مع كل جولة تقام في بطولة صيد السيدات نشاهد المستوى الفني للبطولة يرتفع للأفضل والمنافسة تشتد بين المشاركات، وما يميز البطولة حالياً أكثر هو الوعي الكبير بالقوانين واللوائح، التي يتم تطبيقها في المنافسة وشدد الرميثي على أن مثل هذه المسابقات مطلوبة لتعزيز حضور ودور المرأة في الرياضة.