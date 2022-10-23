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الرياضي

فعاليتا «دو» و«اجر» تعودان إلى حلبة مرسى ياس

فعاليتا «دو» و«اجر» تعودان إلى حلبة مرسى ياس
24 أكتوبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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فيما تتواصل الاستعدادات في جزيرة ياس لاستقبال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022، يمكن لعشاق وهواة فعاليات الصحة واللياقة البدنية اختبار مسار السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1، بأنفسهم مع عودة فعاليتي دو ياس واجر في ياس، التي تقام يوم الإثنين على مسار حلبة مرسى ياس.
وتتضمن فعاليات سباق دو ياس سباقاً بمسافة 27.5 كم على ثلاث مراحل، تبدأ مع الجري لمسافة 5 كم، ثم ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كم، ويختتم السباق بمرحلة جري ثانية لمسافة 2.5 كم.
ويمكن لهواة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية من مختلف مستويات اللياقة البدنية، التسجيل في فعاليات الحدث للمشاركة في فئة الفردي أو فريق مكون من أربعة أشخاص للمشاركة في سباق سبريت دواثلون، ويفتح الحدث باب التسجيل اليوم، كما يفتح الحدث باب المشاركة أمام الصغار من هواة أنشطة اللياقة البدنية، حيث يمكن لهم التسجيل في فئة سوبر سبرينت للصغار واختبار قدراتهم البدنية على مسار هذه الفئة البالغ طوله 13.75 كم.
ويفتح الحدث باب التسجيل في فئات الماسترز والفئة المفتوحة وفئة الصغار، بالإضافة إلى فئة لكبار السن، ويقدم الحدث لأصحاب المراكز الأولى في سباقات الفردي والتتابع جوائز نقدية، ويحصل الفائزون في السباقات في كل من فئات الرجال والسيدات والفرق على جائزة نقدية تبلغ 500 درهم إماراتي، فيما يحصل صاحب المركز الأول في سباق التتابع على جائزة نقدية تبلغ 1000 درهم إماراتي.
كما يمكن لهواة فعاليات اللياقة البدنية من مختلف المستويات التسجيل في سباق اجر في ياس، واختبار قدراتهم في الجري لمسافة 5 كم أو 2.5 كم على مسار حلبة مرسى ياس.
وتماشياً مع متطلبات الصحة والسلامة، يتعين على المشاركين إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، أما الزوار غير الحاصلين على التطعيم، فيتعين عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف مضى على صدورها أقل من 96 ساعة.

حلبة مرسى ياس
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
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