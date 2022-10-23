«النمور» يهدد صدارة «الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)



أصبحت صدارة الوصل تحت التهديد، بعد تعادله مع اتحاد كلباء 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصبح رصيد «الإمبراطور» 15 نقطة، في المركز الأول، بانتظار نتيجة لقاء الشارقة صاحب الـ 13 نقطة مع البطائح غداً، فيما يملك «النمور» 11 نقطة.

سجل للوصل، فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 5، وعلي صالح في الدقيقة 55، ولاتحاد كلباء أليكساندر سيسالو في الدقيقة 58، وفيليب كيش من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

هدد الوصل مرمى اتحاد كلباء منذ الدقيقة الأولى، بتسديدة من فابيو ليما ارتدت من العارضة، وحصل «الإمبراطور» على ضربة جزاء، بعد تدخل إيجور روسي على سفيان بوفتيني، ليتقدم ليما لتنفيذها، ويسددها بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة 5.

بعد مرحلة من «الشد والجذب» بين الفريقين، عاد الوصل مرة أخرى بتسديدة علي سالمين من خارج المنطقة علت العارضة، وضغط اتحاد كلباء الذي وصل إلى مرمى منافسه، خصوصاً من الكرات الثابتة، إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة، وسدد سيسالو كرة من ضربة حرة، التقطها الحارس خالد السناني.

وفي الشوط الثاني، عزز الوصل تقدمه بتسديدة قوية من علي صالح في الدقيقة 55، ورد اتحاد كلباء سريعاً بهدف أول من تسديدة دقيقة من الروماني أليكساندر سيسالو في الدقيقة 58، وحصل «النمور» على ضربة جزاء سجل منها فيليب كيش هدف التعادل في الدقيقة 77.