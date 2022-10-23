تعادل خاسر لدبا الحصن و«الصقور» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



حسم «التعادل الخاسر» قمة ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، والتي جمعت دبا الحصن أمام ضيفه الإمارات 3-3، فيما اكتسح «إعصار» حتا منافسه بينونة 6-1، وعمق جلف أف سي جراح مضيفه الفجيرة 2-1.

ومنح التعادل دبا الحصن أمام ضيفه الإمارات 3-3 صدارة الترتيب للجزيرة الحمراء برصيد 14 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه «الصقور» إلى المركز الرابع وله 12 نقطة، بفارق المواجهات أمام الحصن «الخامس»، وسجل أهداف «أصحاب الأرض»، محمد المربوعي في الدقيقة 22، وجواو فيتور في الدقيقة 36، وباولو هنريقو في الدقيقة 86، فيما أحرز أهداف «الضيوف»، دياجو دا سيلفا في الدقيقة 58، وأندرسون كوستا في الدقيقة 58، و«البديل» ليذبيري سيلفا في الدقيقة 82.

وفي بقية المباريات، اكتسح حتا ضيفه بينونة 6-1، ليرتقي «الإعصار» إلى «الوصافة» برصيد 13 نقطة، مقابل 6 نقاط لبينونة الخامس عشر.

بدوره، فاجأ جلف أف سي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، مضيفه الفجيرة «الثالث عشر» بالفوز 2-1، وسجل أنطونيو كارلوس في الدقيقة 3، ومحمد ديوب في الدقيقة 58 «ثنائية» جلف، فيما اكتفى «الذئاب» بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 51.