الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تعادل خاسر لدبا الحصن و«الصقور» في «دوري الأولى»

تعادل خاسر لدبا الحصن و«الصقور» في «دوري الأولى»
23 أكتوبر 2022 20:28

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي»


حسم «التعادل الخاسر» قمة ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، والتي جمعت دبا الحصن أمام ضيفه الإمارات 3-3، فيما اكتسح «إعصار» حتا منافسه بينونة 6-1، وعمق جلف أف سي جراح مضيفه الفجيرة 2-1.
ومنح التعادل دبا الحصن أمام ضيفه الإمارات 3-3 صدارة الترتيب للجزيرة الحمراء برصيد 14 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه «الصقور» إلى المركز الرابع وله 12 نقطة، بفارق المواجهات أمام الحصن «الخامس»، وسجل أهداف «أصحاب الأرض»، محمد المربوعي في الدقيقة 22، وجواو فيتور في الدقيقة 36، وباولو هنريقو في الدقيقة 86، فيما أحرز أهداف «الضيوف»، دياجو دا سيلفا في الدقيقة 58، وأندرسون كوستا في الدقيقة 58، و«البديل» ليذبيري سيلفا في الدقيقة 82.
وفي بقية المباريات، اكتسح حتا ضيفه بينونة 6-1، ليرتقي «الإعصار» إلى «الوصافة» برصيد 13 نقطة، مقابل 6 نقاط لبينونة الخامس عشر.
بدوره، فاجأ جلف أف سي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، مضيفه الفجيرة «الثالث عشر» بالفوز 2-1، وسجل أنطونيو كارلوس في الدقيقة 3، ومحمد ديوب في الدقيقة 58 «ثنائية» جلف، فيما اكتفى «الذئاب» بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 51.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الإمارات
حتا
الفجيرة
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©