الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عجمان يتفوق على الجزيرة بـ «انتصار تاريخي»

عجمان يتفوق على الجزيرة بـ «انتصار تاريخي»
23 أكتوبر 2022 19:23

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
انطلاقة مثيرة لدوري الطائرة
انطلاقة «الإمبراطور» تتوقف عند محطة «الصديق القديم»


حقق عجمان مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الجزيرة بهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو أول انتصار لـ «البرتقالي» على «فخر أبوظبي» بملعبه، في تاريخ لقاءات الفريقين في حقبة المحترفين.
جاء الهدف الوحيد بتوقيع برستيج ميرنجو في الدقيقة 77، إثر هجمة مرتدة نموذجية، انفرد على إثرها بالحارس عبدالرحمن العامري. ورفع عجمان رصيده إلى «النقطة 11»، ليتساوى مع الجزيرة الذي يملك الرصيد نفسه.
وتعد خسارة «فخر أبوظبي» هي الثانية على التوالي في الدوري، بعد لقاء شباب الأهلي، لتغيب الانتصارات عن الفريق خلال 4 جولات متتالية.
ورغم السيطرة على مجريات اللقاء من جانب الجزيرة، إلا أن لاعبيه فشلوا في هز الشباك لتألق علي الحوسني حارس عجمان، فيما شكلت هجمات «البرتقالي» خطورة شديدة على مرمى أصحاب الأرض.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©