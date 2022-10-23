عجمان يتفوق على الجزيرة بـ «انتصار تاريخي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق عجمان مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الجزيرة بهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو أول انتصار لـ «البرتقالي» على «فخر أبوظبي» بملعبه، في تاريخ لقاءات الفريقين في حقبة المحترفين.

جاء الهدف الوحيد بتوقيع برستيج ميرنجو في الدقيقة 77، إثر هجمة مرتدة نموذجية، انفرد على إثرها بالحارس عبدالرحمن العامري. ورفع عجمان رصيده إلى «النقطة 11»، ليتساوى مع الجزيرة الذي يملك الرصيد نفسه.

وتعد خسارة «فخر أبوظبي» هي الثانية على التوالي في الدوري، بعد لقاء شباب الأهلي، لتغيب الانتصارات عن الفريق خلال 4 جولات متتالية.

ورغم السيطرة على مجريات اللقاء من جانب الجزيرة، إلا أن لاعبيه فشلوا في هز الشباك لتألق علي الحوسني حارس عجمان، فيما شكلت هجمات «البرتقالي» خطورة شديدة على مرمى أصحاب الأرض.