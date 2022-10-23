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الرياضي

البايرن يرفض صفقات الشتاء

البايرن يرفض صفقات الشتاء
23 أكتوبر 2022 19:45

برلين (د ب أ)
قال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إن النادي لا يخطط لإجراء أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادي لا يريد التحدث بشأن نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي يزعم أن النادي مهتم به.
وقال حميديتش لقناة "بيلد" إن بايرن عزز صفوف الفريق في الصيف الماضي بلاعبين جدد، من بينهم ساديو ماني والمدافع ماتياس دي ليخت، وأن النادي لن يحتاج المزيد في الشتاء.
وأضاف حميديتش:" قمنا بالكثير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
أعتقد أننا مستعدون بشكل جيد للغاية للموسم الحالي".
واستغنى بايرن ميونيخ عن مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل لبرشلونة، في الصيف، وبينما يتألق إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في الهجوم بتسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، تستمر التكهنات بأن بايرن قد يكون من بين العديد من الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع هاري كين، الذي ينتهي تعاقده في عام 2024.
ولم يرغب حميديتش في الانضمام للشائعات، وقال: "هاري لاعب عالمي ولكننا لا نتحدث بشأن لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى".
وأضاف: "لدينا خط هجوم قد يكون متساوياً مع أفضل الأندية الأوروبية أو أفضل. لدينا عدة لاعبين. حاولنا وضع الهجوم سوياً بطريقة تمنح المدرب العديد من الخيارات".
وينتهي عقد تشوبو موتينج في الصيف، وقال حميديتش أن مفاوضات التجديد ستبدأ في مرحلة ما.
وأثنى حميديتش أيضاً على اللاعب الشاب جمال موسيالا، قائلاً إن لديه كل الإمكانات التي تجعله نجماً كبيراً.
وقال:"في هذه اللحظة نحن نتركه يلعب ويقوم بسحره. إذا استمر على هذا الأداء سنكون كلنا سعداء".

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