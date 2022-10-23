طرح تذاكر «مونديال البادل تنس» للبيع



دبي (الاتحاد)



طرحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل تنس - دبي 2022» التذاكر أمام الجمهور، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات للحدث العالمي الكبير.

وتشهد البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ومن المقرر أن يتنافس 16 منتخباً في كل مسابقة، وللمرة الأولى، تقدم بطولة العالم جوائز للفائزين تقدر بمليوني درهم.

وتضم مسابقة الرجال منتخبات الإمارات، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، الإكوادور، مصر، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، إسبانيا وأوروجواي، فيما تضم قائمة المنتخبات التي تخوض منافسات السيدات الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراجواي، البرتغال، إسبانيا السويد، أوروجواي وأميركا.

وكشف حسن المزروعي مدير البطولة، عن اكتمال تجهيز الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع لاستقبال الجماهير وعشاق البادل تنس في الإمارات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومن خارجها وتوفير مقاعد ضمن فئات مختلفة لحضور المباريات بأسعار مدروسة.

وقال: حرصنا على فتح باب شراء التذاكر قبل أسبوع، بما يمنح عشاق البادل تنس فرصة التخطيط المبكّر لحضور فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يقام في دبي للمرة الأولى، وأتمنى أن يبادر الجميع بحجز تذاكرهم في أقرب وقت وبدء التخطيط لحضور البطولة والاستمتاع بمشاهدة أقوى المنتخبات العالمية وبالأجواء الحماسية التي ستطغى على جميع المباريات.