«قناعة» و«غازي» أبطال الثنايا في «المرموم»



دبي (الاتحاد)



أهدت «قناعة» مالكها علي حمد علي راشد مقارح، ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات، بوصولها إلى النهاية في توقيت زمني وقدره 12:58:7 دقيقة، ضمن تحديات سن الثنايا لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت ضمن سباقات المرموم على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

وأسعدت «مودة» مالكها هلال سعيد هلال الظاهري، بحصولها على صدارة الشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات بزمن 12:52:9 دقيقة.

وجدد «غازي» تألقه ووصل إلى منصات الناموس، من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات ليضيف الصدارة إلى رصيد مالكه حمد سيف محمد نعيف العامري، وذلك بتوقيت بلغ 12:57:5 دقيقة.

وكان شعار سهيل الرملي محمد العامري، عند الموعد في رابع الأشواط، والذي خصص للثنايا الجعدان المهجنات، عندما تمكن «مروح» من حصد المركز الأول بتوقيت 12:45:7 دقيقة.



وحققت «مطفية» المملوكة لياسر محمد ياسر علي العفاري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بحصولها على ناموس الشوط الرابع عشر بزمن 12:41:9 دقيقة.

وشهد ميدان المرموم إقامة 16 تحدياً، في سن الحول والزمول، لهجن أبناء القبائل وذلك ضمن سباقات المرموم.

وأبدعت «الشاهينية» المملوكة لـ محمد مبارك عبيد الشامسي، من خلال أول الأشواط للحول المحليات، حيث أهدت مالكها الناموس في 12:46:3 دقيقة.

وواصلت «مهمة» ملك أحمد سلطان الحلامي تألقها في المرموم، وأضافت ناموساً جديداً، بعد فوزها بصدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:44:7 دقيقة، وهو الأفضل في جميع الأشواط.

وأنهى «الزعيم» تحدي الزمول المحليات في 13:05:5 دقيقة، ليهدي مالكه موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى الناموس الغالي.

واستحق «الشارد» ملك عتيق مطر حسن القبيسي، الحصول على صدارة رابع الأشواط للزمول المهجنات، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 13:04:3 دقيقة.