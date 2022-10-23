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الرياضي

هلال: إنجاز الشارقة نجاح جديد

هلال: إنجاز الشارقة نجاح جديد
23 أكتوبر 2022 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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ثمن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ما تحقق من إنجاز جديد للإمارة، بفوز الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه، ليضاف إلى سلسلة إنجازات الإمارة على المستوى الرياضي بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.
وقال: نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفضل رعايته ودعمه اللا محدود للرياضة في الإمارة، وتوفير كافة الإمكانيات التي تقود إلى الإنجازات التي يفخر بها الجميع، وتترجم كل الجهود.
وأضاف: عاشت الإمارة فرحة كبيرة، ولا ننسى أن نشيد بجهود إدارة النادي بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، وتتويج ذلك بالحصول على لقب كأس رئيس الدولة، وهو إنجاز جميل يحسب باسم الإمارة والنادي على مستوى بطولاته، ونتطلع دائماً إلى أن تقترن البطولات والإنجازات باسم الإمارة، لتظل أنديتها تتربع دائماً في المراكز المتقدمة والتتويج بالذهب نتاجاً لما تملكه من إمكانيات وبنى تحتية وكوادر إدارية وفنية ومواهب على الساحة الرياضية.
وأضاف: نأمل أن يكون هذا الإنجاز دافعاً للجميع من أجل مواصلة سلسلة الإنجازات والبطولات، وأن يمتد لبقية الألعاب الرياضية في مختلف البطولات، والتي تشارك فيها أندية الإمارة، ومن جانبنا في مجلس الشارقة الرياضي نشد من الأزر لكل نادٍ، من أجل بذل قصارى الجهود، والإصرار على تحقيق النجاحات وكتابة التاريخ للإمارة، بالحصول على البطولات، لأن الهدف واحد للجميع، وهو رفعة الرياضة في الإمارة.

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