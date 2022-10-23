لابا.. «قناص البدايات» في «ليلة النصر»

معتصم عبدالله (دبي)



لعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، دور البطولة في فوز فريقه المستحق أمام مضيفه النصر 3-1، ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل الهدفين الثاني بـ «كعب القدم» في الدقيقة 76، والثالث من مرتدة في الدقيقة 93، ليمنح «البنفسج» ثلاث نقاط مهمة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة 2-3 في «الكلاسيكو».

ورفعت «الثنائية الجديدة» للمهاجم التوجولي رصيده الشخصي إلى 9 أهداف في 6 من أصل 7 مباريات، شارك فيها مع «الزعيم» في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، ليعادل رقمه في الموسم الماضي، بتسجيله 9 أهداف في المباريات السبع الأولى، قبل أن ينهي الدوري بالتتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» لأفضل هداف برصيد 26 هدفاً، بالتزامن مع تتويج ناديه العين باللقب الـ 14 لدرع الدوري.

وعادة ما تكون انطلاقة لابا مثالية، على صعيد تسجيل الأهداف، على مدار مواسمه الأربعة الحالية، وباستثناء موسم 2020- 2021، الذي اكتفى خلال بتسجيل 4 أهداف في أول 7 مباريات، سجل «قناص العين» 8 أهداف في أول 7 مباريات في موسمه الأول بقميص «البنفسج» 2019- 2020، مقابل 9 أهداف في الموسمين الماضي والحالي في الفترة ذاتها.

واحتفل لابا أمام «العميد» بالوصول برصيد إجمالي أهدافه إلى 65 هدفاً في 69 مباراة، بنسبة تسجيل وصلت إلى 94%، وأصبح المهاجم التوجولي أكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف مع فريقه خلال الموسم الحالي، بتسجيله 9 أهداف بجانب تمريرة حاسمة.

وعبر لابا عن سعادته بفوز فريقه أمام «العميد»، وقال: «نستحق النقاط الثلاث، عطفاً على ما قدمناه خلال المباراة، ونأمل أن يمنحنا الفوز المهم في المباراة الأخيرة، فرصة في التقدم أكثر في سباق المنافسة على الدوري».

وأضاف تعليقاً على هدفه بـ «الكعب» في مرمى النصر، قائلاً: «على المهاجم أن يحتفظ بطاقته، حتى اللحظة المناسبة، في بعض الأحيان، ليس عليك أن تلمس الكثير من الكرات، ولكن عليك أن تعرف كيفية إنهاء الهجمة بشكل صحيح».



أهداف لابا في الجولات الأولى

2019- 2020:

أول 7 جولات: 8 أهداف «7 مباريات»

إجمالي الأهداف: 19

إجمالي المباريات: 18

2020- 2021:



أول 7 جولات: 4

إجمالي الأهداف: 13

إجمالي المباريات: 23

2021- 2022

أول 7 جولات: 9 أهداف في «7 مباريات»

إجمالي الأهداف: 26

إجمالي المباريات: 22

2022- 2023

أول 7 جولات: 9 أهداف «6 مباريات»

إجمالي الأهداف: 9

إجمالي المباريات: 6