«أبتاون» بطل كأس فاطمة بنت مبارك في أميركا



عصام السيد (أبوظبي)



تُوج الجواد «أبتاون رينج أوف فاير» لجون هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفريدو كونتريراس بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1300 متر، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك الأميركي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، البالغ جائزته 10 آلاف دولار، نخبة من الخيول، وفرض «أبتاون رينج أوف فاير» سيطرته على مجريات السباق، متفوقاً بفارق 7 أطوال عن «آر بي جراند سلام» لمزرعة روزبروك، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة خيمنيز فالديز.

وسجل البطل المنحدر من نسل «بيرننج ساند» 1:28:62 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «فليت أيس» لبيتي جي وجوزيف جيليس، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة انارديس رودريجوز.



ومن جهة أخرى، يجتذب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، نخبة من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة البالغة 45 ألف يورو بمضمار تولوز الفرنسي.

وتواجه الفرس «ايلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، والتي حققت ثلاثة انتصارات متضمنة سباق ليوا إنترناشوال لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، مجموعة كبيرة من الخيول القوية.

ويتصدر المنافسين الأقوياء «أزادي ستار» لهلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جيرالد موسيه، الفائز مرتين بسباق الفئة الثالثة في أبوظبي، وحل ثانياً في سباق «ديربي» فرنسا للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى.

وستكون رقماً صعباً في المنافسة الفرس «موندا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو وقيادة ديكلان باتريك ماكدونالد، وكانت ابنة «نوريسك الموري» والفرس «مهايا» التي ربتها لارا صوايا، قد فازت مرة، وأحدث نتيجة لها حلولها في المركز الثاني بفارق طفيف في سباق الفئة الأولى بمضمار لونجشامب.

ومن أقوى الخيول المرشحة للفوز «مشرف» الفائز أربع مرات، ويقوده الفارس المخضرم أوليفييه بيلييه، و«جارف» غير المهزوم في آخر أربع سباقات، ويقوده الفارس جان بيرنارد أيجوم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.