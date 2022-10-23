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الرياضي

الاتحادان السعودي والكويتي يشيدان بتنظيم نهائي الكأس

الاتحادان السعودي والكويتي يشيدان بتنظيم نهائي الكأس
23 أكتوبر 2022 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد مسؤولون رياضيون بالنجاح الكبير الذي حققته «النسخة 45» لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث تُوج الشارقة بطلاً لهذه النسخة التاريخية، بعد فوزه على الوحدة بهدف.
وقال ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي: إن نهائي كأس رئيس الدولة حمل أجواءً كروية رائعة، وأثبتت قدرة الاتحاد الإماراتي على حسن التنظيم وإنجاح الفعاليات، كما أن الجميع كان شاهداً على الحضور الجماهيري والفعاليات التي رافقت هذا الحدث.
وأشار إلى أن نهائي كأس رئيس الدولة يحظى بمتابعة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتابع الجمهور السعودي الكرة الإماراتية ونجومها.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالمبادرات والفعاليات التي جعلت من هذا النهائي نسخة تاريخية، وتقدم بالتهنئة لفريق الشارقة بمناسبة تتوجيه بطلاً لكأس رئيس الدولة، وتمنى للوحدة التوفيق في البطولات المقبلة.
من جهته، أشاد عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي، بحسن التنظيم والنجاح المتميز الذي حققه النهائي، وقال: تضافرت كل الجهود لإخراج النهائي بصورة جميلة، مؤكداً أن هذا النجاح المتميز ثمرة عمل دؤوب وكبير، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم أصبح مدرسة في تنظيم الأحداث الرياضية.
وتقدم الشاهين بالتهنئة والتبريكات لفريق الشارقة وجمهوره بمناسبة حصوله على اللقب الأغلى، متمنياً لفريق الوحدة النجاح في مسيرته الكروية.
بدوره عبر صلاح عيسى القناعي الأمين العام للاتحاد الكويتي عن سعادته بحضور هذا النهائي الحلم، مؤكداً أن ما رآه كان يشبه الخيال، حيث الإبداع التنظيمي والحضور الجماهيري الغفير والفاعل، مشيراً أن ليلة النهائي ستبقى في الذاكرة، لأنها كانت متميزة في كل تفاصيلها.
وأكد هلال بن علي السناني الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد العُماني، أن نهائي كأس رئيس الدولة كان فعلاً احتفالية شعبية التقى فيها الفن الكروي بالفعاليات التراثية، وكان الحدث كبيراً ومبهجاً يسر الروح والعين، مبدياً إعجابه بالفعاليات التي رافقت النهائي، مشيراً إلى أن هذا النجاح التنظيمي المتميز ليس غريباً على اتحاد الكرة الإماراتي.

كأس رئيس الدولة
الإمارات
السعودية
الكويت
الوحدة
الشارقة
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