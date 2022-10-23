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الرياضي

جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل

جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
23 أكتوبر 2022 12:00

مانشستر (رويترز) 

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وصف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، الهدف الذي أحرزه لاعبه كيفن دي بروين، في الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون، بأنه متميز للغاية، لكنه أشار إلى أن صانع اللعب البلجيكي الدولي لا يزال يمكنه تقديم أداء أفضل أيضاً.
وبفضل «ثنائية» النرويجي إرلينج هالاند، تقدم سيتي 2- صفر، لكن لياندرو تروسارد قلص الفارق للضيوف، ثم حسم دي بروين الفوز بهدف رائع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء بعد ذلك.
وكان هذا ثاني هدف يحرزه دي بروين في الدوري هذا الموسم، إلى جانب الإسهام في تهيئة تسع فرص للتهديف، لكن المدرب جوارديولا أكد أن دي بروين «31 عاماً» يمكنه تقديم المزيد.
وقال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين: كيفن يمكنه أن يقدم أداء أفضل، لا يقدم أفضل ما عنده حتى الآن، لقد أحرز هدفاً رائعاً، لكنه لم يقدم أفضل أداء له، وهو يعرف ذلك.
وأشار جوارديولا إلى أن هدف دي بروين أنقذ فريقه من القلق قبل نهاية المباراة، بينما حاول الضيوف التعادل.
وأضاف المدرب عن ذلك: الهدف متميز، بفضله لم نتعرض للمعاناة في آخر 15-20 دقيقة، عندما أصبحت المباراة مفتوحة بشكل أكبر، برايتون يقدم أداءً متميزاً، واللاعبون شعروا بصعوبة الموقف في الشوط الثاني. وكانت نقطة التحول في الشوط الثاني، عندما حصل رياض محرز على فرصة، وهو عادة لا يهدر الفرص، لكن هذا حدث هذه المرة، لأنها كرة القدم، وبعد دقيقة واحدة دخل هدف مرمانا.
وقال: في هذا الوضع يكون الموقف صعباً في مواجهة فريق قوي، في هذه اللحظة كان الفريق المنافس أفضل، وقام كيفن بعمل متميز للغاية، ومن ثم فزنا بالمباراة.
ويحتل السيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 11 مباراة متخلفا بنقطة وحيدة عن أرسنال اللندني المتصدر، والذي لعب 10 مباريات. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
جوارديولا
كيفين دي بروين
برايتون
إيرلينج هالاند
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