اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس



أبوظبي (الاتحاد)



ثمن اتحاد كرة القدم، حضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في نسخته الخامسة والأربعين، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للنشاط الرياضي، وضع الرياضة الإماراتية على الخريطة العالمية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: إن قيادتنا الملهمة تحفزنا على العمل والعطاء والابتكار والمبادرة، وتشجعنا على تحقيق نجاحات استثنائية متميزة، وهذا ما حققناه في تنظيم نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث كان يوماً وطنياً احتفالياً شاركت فيه جماهير غفيرة.

وجدد رئيس الاتحاد التهنئة لفريق الشارقة وجمهوره بالحصول على اللقب التاسع، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مدروس ومتواصل من إدارة النادي، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فريق الوحدة وجمهوره.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في جعل هذا الحدث الكروي يوماً لا ينسى في تاريخ الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن تضافر جهود الشركاء أنتج نسخة تاريخية من الناحية التنظيمية وأدخل المسابقة في عصر جديد، عنوانُه التميز والإبداع.

وأضاف: إن الحضور الجماهيري الغفير، وفعاليات النهائي الشعبية، وبث الحدث في قارة أميركا الجنوبية، تعد نقلة نوعية في تاريخ جميع مسابقاتنا، داعياً الجميع إلى مواصلة العمل، من أجل تحقيق نجاحات جديدة في المستقبل.