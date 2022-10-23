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الرياضي

«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا

«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
23 أكتوبر 2022 11:00

 
مدريد (أ ف ب) 

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احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم توالياً، بتحقيقه الفوز الرابع توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.
وسجل أهدف فريق العاصمة الكرواتي لوكا مودريتش، و«البديل» لوكاس فاسكيز والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف النادي الأندلسي.
وعزز ريال مدريد صدارته رافعًا رصيده إلى 31 نقطة محافظاً على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بفارق ست نقاط عن برشلونة الثاني الذي يستقبل أتلتيك بلباو السادس الأحد.
قبل بدء المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، احتفل ريال مدريد ببنزيمة المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقدمها له لاعبان سبق أن توجا بها هما مودريتش «2018»، والفرنسي زين الدين زيدان «1998 مع يوفنتوس الإيطالي» الذي لعب لصالح النادي الملكي وأشرف على تدريبه.
كما تواجد أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس لتسليم الجائزة لكورتوا، بعد أن تسلم اللاعبان الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في باريس الاثنين.
وغاب بنزيمة عن المباراة بسبب إرهاق عضلي في الفخذ الأيسر، وفق ما أعلن ناديه، علماً أنه شارك في الفوز 3-صفر على مضيفه إلتشي وسجل هدفًا.
ومني إشبيليه بالخسارة الاولى بإشراف المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في جميع المسابقات، منذ أن خلف خولن لوبيتيجي «3 تعادلات وانتصار»، ويحتل المركز 14 مع 10 نقاط.

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ريال مدريد
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إشبيلية
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