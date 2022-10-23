ساينز أول المنطلقين في «اليوم الحزين»!



أوستن (أ ف ب)

منح الإسباني كارلوس ساينز فريقه فيراري أول انطلاقة من المركز الأول على حلبة أوستن، بعد تصدره التجارب الرسمية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، التي خيّم عليها رحيل مؤسس فريق ريد بول النمساوي ديتريش ماتيشيتس.

وسجّل ساينز 1:34.356 دقيقة متقدماً بفارق بسيط عن زميله في فيراري شارل لوكلير، لكن سائق موناكو لن ينطلق بجانبه على الخط الأول، بعد تعرضه لعقوبة إرجاع عشرة مراكز، بسبب استخدامه لقطع جديدة في وحدة طاقة.

واستفاد الهولندي ماكس فيرستابن المتوّج أخيراً بلقبه العالمي الثاني، بعد حلوله ثالثاً في التجارب لينطلق وراء ساينز الذي حقق ثالث أسرع انطلاقة في مسيرته.

قال ساينز: كان الأمر ممتعاً جداً ومخادعاً أيضاً، بعد أن هبّت الرياح، نجحت بلفة جيدة دون أخطاء، لكن ريد بول يبقى مرشحاً لأنهم أصحاب الإيفاع الأفضل خلال السباق.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس»، بطل العالم سبع مرات، من المركز الثالث، ويبحث البريطاني المخضرم عن فوز شرفي أول في 2022، علماً أنه توّج أربع مرات على الحلبة الأميركية بين 2014 و2017.

أما المكسيكي سيرخيو بيريس، السائق الثاني في ريد بول، فقد حلّ رابعاً لينطلق من المركز التاسع بعد عقوبة إرجاع تعرض لها بسبب تعديلات في محركه.

وفيما كان ريد بول يستعد لتتويج محتمل في بطولة الصانعين للمرة الخامسة، بعد حسم فيرستابن لقب السائقين قبل أسبوعين في اليابان، مُني الفريق بضربة معنوية، مع الإعلان عن وفاة مؤسس شركة ريد بول لمشروبات الطاقة ماتيشيتس عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

قال فيرستابن: هذا خبر صعب للجميع، لريد بول والرياضة وبالنسبة لي على وجه الخصوص، وخسرنا الانطلاق من المركز الأول بفارق بسيط، لكن سنحاول تحقيق الفوز لأجله.

ويسعى «ماد ماكس» لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر «13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004»، ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل «13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013».