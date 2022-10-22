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الرياضي

365 فارساً وفارسة في سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة

أرشيفية
23 أكتوبر 2022 02:02

بوذيب (الاتحاد)

دشنت قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، أولى فعاليات الموسم الجديد للقدرة بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات.
وشهد السباق التأهيلي الأول لمسافة 40 كلم، مشاركة 127 فارساً وفارسة، نجح منهم 127 في إكمال السباق، أما الثاني فقد أقيم لمسافة 80 كلم، وشهد مشاركة كبيرة، بلغت 238 فارساً وفارسة، نجح 221 منهم في إكمال السباق.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقين 365 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية في الدولة.

قرية بوذيب العالمية للقدرة
الختم
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