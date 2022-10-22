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الرياضي

الجزيرة الحمراء يرتقي إلى صدارة «الأولى»

الجزيرة الحمراء يرتقي إلى صدارة «الأولى»
23 أكتوبر 2022 02:02

دبي (الاتحاد)

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ساندت الأرض أصحابها في ثاني أيام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، والذي شهد تفوق الجزيرة الحمراء أمام ضيفه العروبة 5-1، ليصعد إلى الصدارة «مؤقتاً» برصيد 14 نقطة، فيما تغلب التعاون على ضيفه سيتي 1- صفر، وحسم مسافي المواجهة أمام ضيفه الرمس بالفوز 3-1، وتختتم الجولة اليوم بمباريات دبا الحصن مع الإمارات، والفجيرة مع جلف أف سي، وبينونة مع حتا.
واحتفل الجزيرة الحمراء بفوزه الأكبر في الموسم، بتغلبه على العروبة 5-1، وسجل أهداف الفائز كايو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 35 و57، وإيجور نيفيس في الدقيقة 49، وعلي حسن في الدقيقة 53، ودرويش محمد في الدقيقة 95، فيما اكتفى العروبة بهدف كايكي جيسوس في الدقيقة 69، بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه أبولانيير جابريل بالإنذار الثاني في الدقيقة 73، وبقى العروبة برصيد 7 نقاط ليتراجع إلى المركز 12.

الجزيرة الحمراء
دوري الدرجة الأولى
العروبة
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