«أبوظبي جراند سلام» للجودو تصل محطة الختام

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تختتم مساء اليوم بصالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2022، التي تجددت إقامتها بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي شهدت مشاركة 414 لاعباً من 65 دولة وبلغت جملة جوائزها النقدية نحو 154 ألف دولار.

وتستأنف صباح اليوم بصالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، مباريات البطولة بالدور التمهيدي لفئة الوزن الثقيل.

وقام بتتويج الفائزين محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وأمير حايك السفير الإسرائيلي لدى الدولة. وتصدرت إيطاليا منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف للجنسين برصيد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزيتين وحلت جورجيا في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية وبرونزية، وبرصيد ميدالية ذهبية واحده جاءت منتخبات إسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.وتحسم منافسات الوزن الثقيل لقب البطولة مع انطلاقة مباريات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية، والتي تشهد بداية منافسات أوزان تحت 78 كجم وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت 90 كجم وتحت 100 وفوق 100 كجم للرجال، وذلك مسكاً للختام وتتويج الفائزين قبل تسليم علم البطولة المقبلة إلى دولة أذربيجان، التي تستضيف النسخة المقبلة في باكو بالفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بعد أن تقدمت حتى الآن 55 دولة.

وتشهد جولة اليوم الختامية 3 مباريات لمنتخبنا، حيث يواجه لاعبنا جوريجوريان ارم اللاعب الألماني شميدت تيم في وزن تحت 90 كجم، ويلعب لاعبنا ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم مع البريطاني تومسون ريس المعروف بسرعة مباغتة للخصم منذ بداية المباريات، وسيكون ختام مشاركة منتخبنا في البطولة بلقاء حارب عبد الرحمن جمعة في منافسات وزن فوق 100 كجم، مع بطل إيطاليا اجرو سيلفان لورينزو.

وشهدت منافسات تحت 81 كجم لفئة الرجال فوز لاعبنا طلال أشفيلي في الدور التمهيدي على البلغاري جراماتيكوف جورجى بالقاضية، بعد مباراة قوية أمام خصم عنيد، ليتأهل طلال لملاقاة بطل أوكرانيا سيرجي كريفتشاش، وقد جاء اللقاء مثيراً في زمنه الرسمي، الذي انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم الحكام للهدف الذهبي، لتأتي خسارة لاعبنا طلال بالإنذار الثالث ليخرج قبل بلوغ الأدوار النهائية.

فيما خسر لاعبنا الصاعد خليفة الحوسني من بطل أوروجواي المخضرم أراهاميان، بعد البداية المتميزة، إلا أن خبرة وذكاء اراهاميان رجحت بكفته في الدقائق الأخيرة.

وخسر لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي أمام البطل الأوزبكي نومونوف عبيد خان، حامل لقب بطولة العالم التي أقيمت مؤخراً في طشقند لوزن تحت 73 كجم، والذي يحتل المركز الـ20 على مستوى العالم والمرشح لذهبية أبوظبي، فيما اكتسب لاعبنا فرصة الاحتكاك ضمن برنامج الاتحاد للاعبين الصاعدين المرشحين للمشاركة في بطولة آسيا القادمة.

الدرعي يشيد بالمشاركة الإماراتية

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالمشاركة الإيجابية الناجحة لمنتخب شباب الإمارات للجودو في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى 2022، والمشاركة الإيجابية في تلك البطولة، مؤكداً أن فارق الخبرة والسن لعبا دوراً في نتائج شباب منتخب الإمارات الذين قدموا مستويات ممتازة، بغض النظر عن خروجهم من الدور التمهيدي في منافسات الوزن الخفيف، حيث يعدهم الاتحاد لفترة قادمة على مختلف المستويات العربية والخليجية والآسيوية وصولاً للعالمية. ويخضع منتخبنا لمعسكر داخلي في أبوظبي عقب ختام البطولة الحالية، ثم يتوجه إلى معسكر خارجي يقام في طوكيو لمده شهر استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام، التي تقام في يومي 3 و4 ديسمبر القادم، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول للجودو في عام 2022 المشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر القادم.