أبطال سبارتن يتحفزون لـ «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، عن انطلاق فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2022 في أبوظبي بالفترة ما بين 2 و4 ديسمبر المقبل بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتحظى بإقبال لافت من المتسابقين، ما يستلزم من الراغبين بالفوز بذل قصارى جهدهم في التدريب.

ويمكن للراغبين بالمشاركة وبتجربة الأجواء التنافسية المثيرة في البطولة التسجيل في إحدى فعالياتها الأربع، بدءاً من سباقات الناشئين كيدز، التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم، وسباق السبرينت بمسافة 5 كم و20 حاجزاً، وسباق السوبر لمسافة 10 كم و25 حاجزاً، وسباق البيست بمسافة 21 كم و30 وحاجزاً.

وبادر عدد من المشاركين في الدورة الماضية من البطولة إلى تزويد المتسابقين في دورة العام الجاري ببعض النصائح.

وانطلاقاً من تجربته المميزة في العام الماضي، ينصح ماركوس ساتون، المدير العام لفندق زعبيل هاوس ذا جرينز باي جميرا، المتسابقين بضرورة الاستعداد الذهني والجسدي، إذ تعتمد معنوياتهم عند خط البداية على مدى تصميمهم وتركيزهم خلال الأيام القليلة التي تسبق البطولة. وقال: «تغمر المتسابقين عند خط النهاية نفحة لا تُضاهى من السعادة والرضا، ما يدفعهم للمشاركة في السباق دوماً».

وأضاف: «أتدرب في الصباح الباكر للتخلص من المشتتات والمشاغل ولأستفيد من درجات الحرارة المعتدلة، ويلعب النوم والراحة دوراً أساسياً يوازي أهمية التمرين».

من جانبه، قال الرياضي سيمون خياط، الذي شملت استعداداته وضع خطة تدريبية تتلاءم مع موقع البطولة وطبيعته الصحراوية: «تتمحور خطتي حول التعود على طبيعة السباق وخصائصه من خلال تطوير تقنيات السباق وزيادة لياقتي البدنية.. ويُعد الاستعداد الذهني للمتسابقين أمراً ضرورياً، إذ تعتمد معنوياتهم عند خط البداية على مدى تصميمهم وتركيزهم خلال الأيام القليلة التي تسبق البطولة».

كما وجه خياط كلامه للمتسابقين قائلاً: «أنصح المتسابقين بالتسجيل في أقرب فرصة، ووضع الفوز نصب أعينهم والتفكير بالمزايا التي توفرها هذه البطولة العالمية المتميزة، وبمدى روعة بلوغ خط النهاية. كما يمكن للمتسابقين دعوة أصدقائهم للمشاركة، مما يمنحهم فرصة للتدرب معاً».