الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أبطال سبارتن يتحفزون لـ «مونديال أبوظبي»

أبطال سبارتن يتحفزون لـ «مونديال أبوظبي»
23 أكتوبر 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، عن انطلاق فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2022 في أبوظبي بالفترة ما بين 2 و4 ديسمبر المقبل بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتحظى بإقبال لافت من المتسابقين، ما يستلزم من الراغبين بالفوز بذل قصارى جهدهم في التدريب.
ويمكن للراغبين بالمشاركة وبتجربة الأجواء التنافسية المثيرة في البطولة التسجيل في إحدى فعالياتها الأربع، بدءاً من سباقات الناشئين كيدز، التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم، وسباق السبرينت بمسافة 5 كم و20 حاجزاً، وسباق السوبر لمسافة 10 كم و25 حاجزاً، وسباق البيست بمسافة 21 كم و30 وحاجزاً. 
وبادر عدد من المشاركين في الدورة الماضية من البطولة إلى تزويد المتسابقين في دورة العام الجاري ببعض النصائح.
وانطلاقاً من تجربته المميزة في العام الماضي، ينصح ماركوس ساتون، المدير العام لفندق زعبيل هاوس ذا جرينز باي جميرا، المتسابقين بضرورة الاستعداد الذهني والجسدي، إذ تعتمد معنوياتهم عند خط البداية على مدى تصميمهم وتركيزهم خلال الأيام القليلة التي تسبق البطولة. وقال: «تغمر المتسابقين عند خط النهاية نفحة لا تُضاهى من السعادة والرضا، ما يدفعهم للمشاركة في السباق دوماً».
وأضاف: «أتدرب في الصباح الباكر للتخلص من المشتتات والمشاغل ولأستفيد من درجات الحرارة المعتدلة، ويلعب النوم والراحة دوراً أساسياً يوازي أهمية التمرين».
من جانبه، قال الرياضي سيمون خياط، الذي شملت استعداداته وضع خطة تدريبية تتلاءم مع موقع البطولة وطبيعته الصحراوية: «تتمحور خطتي حول التعود على طبيعة السباق وخصائصه من خلال تطوير تقنيات السباق وزيادة لياقتي البدنية.. ويُعد الاستعداد الذهني للمتسابقين أمراً ضرورياً، إذ تعتمد معنوياتهم عند خط البداية على مدى تصميمهم وتركيزهم خلال الأيام القليلة التي تسبق البطولة».
كما وجه خياط كلامه للمتسابقين قائلاً: «أنصح المتسابقين بالتسجيل في أقرب فرصة، ووضع الفوز نصب أعينهم والتفكير بالمزايا التي توفرها هذه البطولة العالمية المتميزة، وبمدى روعة بلوغ خط النهاية. كما يمكن للمتسابقين دعوة أصدقائهم للمشاركة، مما يمنحهم فرصة للتدرب معاً».

مونديال أبوظبي
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©