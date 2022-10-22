«الزعيم» يعود بـ «النصر»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد العين توازنه سريعاً، بعد خسارة «الكلاسيكو»، في الجولة الماضية أمام الوحدة 2-3، بـ «فوزه المعتاد» على مضيفه النصر 3-1، ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت استعادة بني ياس ذاكرة الانتصارات، بتغلبه على مضيفه دبا 4-1، فيما عاد شباب الأهلي بنقاط الفوز من ملعب خورفكان 1-0.

وافتتح الأوكراني يارمولينكو التسجيل لـ «الزعيم» في الدقيقة 5، وأدرك مينديز التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يضيف التوجولي لابا كودجو الهدفين الثاني بـ «كعب القدم» في الدقيقة 76، والثالث من مرتدة في الدقيقة 93، ليرفع العين الذي أكد أفضليته بالفوز الثامن على التوالي على «ستاد آل مكتوم»، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني «مؤقتاً»، فيما تجمد رصيد «العميد» الذي فشل بدوره في الفوز للجولة الخامسة على التوالي، متكبداً الخسارة الـ 19 في سجله أمام العين، عند 6 نقاط في المركز 11.

وأهدى المغربي سفيان رحيمي «متصدر قائمة صناع اللعب في الدوري برصيد 6 فرص تُرجمت إلى أهداف»، كرة الهدف الأول مبكراً من تمريرة من الجهة اليسرى، لعبها الأوكراني يارمولينكو بصورة مباشرة داخل مرمى في الدقيقة 5، هدف أول في مرمى الحارس عبدالله التميمي الذي خاض مباراته الأولى في الدوري أساسياً، في ظل غياب شمبيه الموقوف بداعي تراكم الإنذارات.

وحرمت العارضة التوجولي لابا هداف العين من مضاعفة النتيجة، بعد مقصية رائعة من داخل المنطقة في الدقيقة 24، ورد «العميد» من كرة رأسية لريان مينديز مرت فوق مرمى الحارس خالد عيسى 31.

وأشعل «العميد» أجواء الشوط الثاني مبكراً، بعدما أدرك ريان مينديز التعادل في الدقيقة 48، مستفيداً من خطأ في الاستحواذ على الكرة للمدافع «البديل» محمد شاكر، والذي عوض خروج الكولومبي أربوليدا للإصابة منتصف الشوط الأول، وهو الهدف الأول لمينديز في مرمى «الزعيم» في موسمه الخامس.

ومنح التوجولي لابا كودجو «الزعيم» التقدم مجدداً بالهدف الثاني في الدقيقة 76، مستفيداً من تمريرة إريك من الجهة اليسرى حولها ذكية بـ «كعبه» بين أقدام الحارس التميمي، وعاد اللاعب نفسه ليؤكد أفضلية فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 93 من هجمة مرتدة، وهو الهدف التاسع للمهاجم التوجولي الذي ارتقى لصدارة قائمة الهدفين بالتساوي مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة.