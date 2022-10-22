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الرياضي

الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»

الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
22 أكتوبر 2022 20:41

 
معتصم عبدالله (دبي)

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ساندت الأرض أصحابها في ثاني أيام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، والذي شهد تفوق الجزيرة الحمراء أمام ضيفه العروبة 5-1، ليصعد إلى الصدارة «مؤقتاً» برصيد 14 نقطة، فيما تغلب التعاون على ضيفه سيتي 1- صفر، وحسم مسافي المواجهة أمام ضيفه الرمس بالفوز 3-1، وتختتم الجولة غداً «الأحد» بمباريات دبا الحصن مع الإمارات، والفجيرة مع جلف أف سي، وبينونة مع حتا، فيما يغيب الذيد بداعي الراحة.
واحتفل الجزيرة الحمراء بفوزه الأكبر في الموسم، بتغلبه على العروبة 5-1، وسجل أهداف الفائز كايو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 35 و57، وإيجور نيفيس في الدقيقة 49، وعلي حسن في الدقيقة 53، ودرويش محمد في الدقيقة 95، فيما اكتفى العروبة بهدف كايكي جيسوس في الدقيقة 69، بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه أبولانيير جابريل بالإنذار الثاني في الدقيقة 73، وبقى العروبة برصيد 7 نقاط ليتراجع إلى المركز 12.
وقاد هدف البرازيلي كارلوس البرتو مهاجم التعاون فريقه للفوز أمام ضيفه سيتي، وسجل التعاون هدفه الوحيد في الدقيقة 71، فيما أكمل ضيفه المباراة دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين، بطرد مدافعه حارب جمال، ورفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، مقابل 6 لسيتي الخامس عشر.
وحول مسافي تأخره أمام ضيفه الرمس، بهدف إبراهيم السويدان في الدقيقة 23، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف حمزة الصنهاجي 60، وأميجيرو كريستوفر في الدقيقة 64، وماريوس أوبيكوب في الدقيقة 83، ليرفع مسافي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بفارق نقطتين أمام الرمس «التاسع».

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
العروبة
التعاون
مسافي
الرمس
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