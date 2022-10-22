«الفرسان» يعبر خورفكان

رضا سليم (دبي)

فاز فريق شباب الأهلي على خورفكان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الخامس على "النسور" من أصل 7 مواجهات بينهما، ليحقق "الفرسان" الفوز الرابع هذا الموسم ويرفع رصيده إلى النقطة 13 ويتقدم مؤقتاً للمركز الثالث متساوياً مع الشارقة "الوصيف" وبفارق نقطة عن الوصل المتصدر، فيما تجمد رصيد "النسور" عند النقطة الخامسة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بعد تلقي الخسارة الرابعة.

وجاءت المواجهة هادئة في بدايتها وغابت الإثارة على مدار الشوط الأول، ولم يظهر عمر خربين وكارتابيا وحارب سهيل في منطقة المناورات أمام مرمى خورفكان، ورغم السيطرة الميدانية للفرسان على وسط الملعب والتحكم في المباراة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن الفريق، بعدما افتقد اللاعبون للتركيز، فيما لعب أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة باستغلال انطلاقات إيلتون بوا مورتي وتاخسيديس وأنطونيو جونيور، لتغيب خطورة النسور باستثناء الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكنها لم تسفر على أية أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وانتظرت المواجهة للدقيقة 64، عندما سجل محمد جمعة الهدف الأول للفرسان، ورغم تبديلات الفريقين إلا أن النتيجة لم تتغير لتنتهي المباراة بفوز الفرسان بهدف دون رد.