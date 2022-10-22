جيمس يتمسك بالحلم

برلين (د ب أ - ستاتس بيرفورم)

وصف رييس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي تهدد مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بأنها «مدمرة»، لكنه أكد أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل المشاركة في المونديال.

وتعرض اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، للإصابة خلال مشاركته في مباراة تشيلسي أمام ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وأشارت التوقعات إلى غيابه عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بعد عرضه على أخصائي.

وفي حال تأكد غياب جيمس عن المونديال، سيشكل هذا صدمة كبيرة لجاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، حيث سيواجه أزمة محتملة في مركز الظهير الأيمن.

كذلك يكافح كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي من أجل استعادة لياقته بعد التعافي من إصابة تعرض لها في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بينما يواجه ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول انتقادات بسبب تراجع مستواه مؤخراً.

لكن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي قال قبل أيام إن جيمس «سيكافح» من أجل العودة في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال، وهو ما أكده اللاعب نفسه.

وقال جيمس في تصريحات عبر قناته على «يوتيوب»: «هي بالطبع مدمرة، وكما تعرفون أن كأس العالم ستنطلق خلال شهر. منذ طفولتي، كنت أرغب دائماً في الذهاب لكاس العالم، وهذه تشكل أول فرصة لي» وأضاف: «سأفعل كل ما بوسعي من أجل المشاركة هناك، لكنني بالطبع مدمر. الإصابة جاءت في وقت غير مناسب».وتابع: «سأواصل إبلاغكم بالتطورات يومياً».

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في المونديال قبل أقل من شهر، حيث يلتقي نظيره الإيراني في المجموعة الثانية في 21 نوفمبر.