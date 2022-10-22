بمشاركة 38 متسابقاً.. تحدي الزوارق اللاسلكية ينطلق بكاسر الأمواج

أبوظبي (الاتحاد)

يتجدد غداً اللقاء في العاصمة أبوظبي مع أحداث الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، والتي تنطلق بمشاركة كبيرة وعدد ضخم من المتسابقين وصل إلى 38 متسابقاً في 3 فئات.

وتنقسم منافسات البطولة إلى 3 فئات هي فئة الـ2 سل وفئة الـ3 سل وفئة الـ4 سل، حيث تعتبر الأولى فئة للمبتدئين في حين تعد الثالثة أقوى وأسرع ومخصصة للمحترفين، وكانت المنافسة قد بدأت مساء أمس مع الاجتماع التنويري للمتسابقين عن بعد، لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، فيما تنطلق التصفيات التمهيدية والتجارب الحرة عند الواحدة ظهراً وتستمر حتى الخامسة عصراً، وستبدأ التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، ثم تنطلق بعدها الجولات ومحاولات التأهل للتصفيات النهائية، لتتم بعدها مراسم تتويج الفائزين.

من ناحيته رحب سالم الرميثي مدير عام النادي، بانطلاق الزوارق الإلكترونية على أجندة المنافسات البحرية واستمرارها من خلال البطولات المختلفة التي ينظمها النادي، وأكد الرميثي أن هذه البطولة بالتحديد تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب، على الرغم من حداثة انتشارها ووصولها للإمارات منذ سنوات قليلة، وقال الرميثي: حققت هذه البطولة سمعة كبيرة وحضوراً في أوساط الشباب في الفترة الماضية ومستمرة في الانتشار بشكل كبير من خلال عدد المشاركين والإقبال على التسجيل في البطولة، نتوقع منافسة جميلة وقوية بين المشاركين في كافة الفئات اليوم ومشاهد متميزة من مسار السباق للوصول لمنصة التتويج.