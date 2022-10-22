تهنئة من الجزيرة الحمراء إلى الشارقة

رأس الخيمة (الاتحاد)

بعث سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، برقية تهنئة إلى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه، متمنياً لنادي الشارقة ولفريق الكرة دوام التوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد جماهير النادي ومحبيه.

وتأتي برقية رئيس مجلس إدارة الجزيرة الحمراء، في الوقت الذي تسابقت فيه بقية أندية الدولة على مستوى المحترفين والهواة لتهنئة «الملك» الشرقاوي باللقب التاسع في تاريخه.

