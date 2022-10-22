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الرياضي

«أنامو» يضيف إنجازاً جديداً لجودلفين بأستراليا

«أنامو» يضيف إنجازاً جديداً لجودلفين بأستراليا
22 أكتوبر 2022 16:56

محمد حسن (دبي)
أضاف المهر «أنامو» إنجازاً جديداً لخيول جودلفين، بعد أن توج بلقب كوكس بليت للفئة الأولى متربعاً على قمة السباقات الأسترالية، مسجلاً فوزه السابع في سباقات الفئة الأولى، ليصبح أكثر جواد من جودلفين فوزاً بسباقات الفئة الأولى، والفوز هو الرابع على التوالي من الفئة الأولى للمهر بعمر الأربع سنوات.
وكان ابن «ستريت بوس» قد حل بالمركز الثاني بفارق رأس قصير فقط، في نسخة العام الماضي من سباق كوكس بليت، ليعود بإشراف جيمس كمنجز وقيادة جيمس ماكدونالد، بنسخة هذا العام ويتفوق بفارق نصف طول عن أقرب منافسيه.
وبهذا السباق الرفيع ينهي النجم «أنامو» موسماً وهو في عمر أربع سنوات، ونال المهر القوي بطولة خيول السنتين ثم بطولة خيول الثلاث سنوات في أستراليا، كما يعتبر أول خيل في أستراليا منذ 20 عاماً يحقق الفوز بالفئة الأولى في عمر سنتين وثلاث وأربع سنوات.

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