«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»

دبي (الاتحاد)



انطلقت بطولة الريشة ضمن فعاليات «مهرجان الألعاب الشاطئية» الأول من نوعه في دبي، وينظمه مجلس دبي الرياضي، ويتضمن بطولتين شاطئيتين دوليتين، تجمع أقوى الفرق والمنتخبات في العالم، بالإضافة إلى بطولة كرة الريشة واليوجا.

وشارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار من بينهم 60 إماراتياً وإماراتية في كرة الريشة التي أقيمت على شاطئ كايت بيتش، وتنافس المشاركون ضمن 4 فئات مختلفة، منها 3 فئات فردية وفئة واحدة للفرق.

واستمتع المشاركون بالتنافس وسط الأجواء الرائعة والفعاليات التي تم تنظيمها في منطقة المهرجان التي أقيم فيها استاد رئيسي يتسع إلى 3000 متفرج، واستاد فرعي يتسع لـ 200 متفرج، تم تخصيصها لإقامة منافسات الجولة العالمية لبطولة الكرة الشاطئية التي تجري منافساتها حتى 30 أكتوبر وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تنطلق أول نوفمبر، ويشارك فيها أفضل 8 منتخبات في العالم.

ويتاح الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام المهرجان لمتابعة أقوى المنافسات في البطولات الدولية، والاستمتاع بأداء الفرق العالمية في بطولتي الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، كما تتاح للجمهور الفرصة للمشاركة في الفعاليات الترفيهية التي تقام في المهرجان على الملاعب الجانبية، وبالإضافة إلى ألعاب الأطفال وعربات الطعام في قرية البطولة وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.