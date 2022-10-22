الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»



رضا سليم (دبي)



تأهل منتخب الرجبي إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية للسباعيات، المقامة حالياً بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها المنتخب إلى «المربع الذهبي» ضمن الفئة الأولى على المستوى القاري.

وقدم منتخبنا مستوى متميزاً في اليوم الأول، بعدما نجح في الفوز على الصين 33-28، بعد أداء رجولي بتسجيل «تري» في الثواني الأخيرة، ليحسم المباراة لمنتخبنا، وفي الجولة الثانية من المجموعة الأولى خسر المنتخب أمام هونج كونج، بعد مواجهة قوية، إلا أنه عاد، وفاز على الفلبين 21-12، وفرض سيطرته على المباراة من البداية إلى النهاية، رغم مشاركة عدد من اللاعبين مع المنتخب للمرة الأولى، ليتأهل مباشرة إلى المربع الذهبي للبطولة، بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الأولى، وينتظر لقاء متصدر المجموعة الثانية، وفي حالة الفوز سيلعب على نهائي البطولة.

وأعرب يوسف شاكر مساعد مدرب المنتخب عن سعادته بالإنجاز الكبير في البطولة وقال: النتيجة تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين، وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية، سعياً لأفضل مركز ممكن، كما كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل مبهر خلال الفترة المقبلة.

وقال فيصل الزرعوني رئيس البعثة: الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي على المستوى القاري مهم، ولكن الأهم كسب مجموعة من اللاعبين الشباب، سيكون لهم مستقبل واعد مع المنتخب، وهم يمثلون القاعدة الحقيقية لدماء جديدة.

وأضاف: سعداء بالنتائج التي حققها المنتخب في اليوم الأول، والمستوى الرائع الذي ظهر به جميع اللاعبين والروح العالية، والصورة التي ظهر بها المنتخب، وتمنى أن تسير الأمور كما هو مخطط له، بتحقيق مركز متقدم يُسهم في تحسين تصنيف المنتخب، حيث إن السلسلة مستمرة، وستكون هناك جولة في كوريا الجنوبية، وأخرى في مدينة العين.

من ناحية أخرى، شهد افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وأشاد بالتنظيم المميز الذي قام به الاتحاد التايلاندي، بالرغم من وجود تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة، معرباً عن أمنياته لكل المنتخبات بالتوفيق والنجاح في المحفل الآسيوي المتميز.

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للمستوى الفني الذي شهدته مباريات اليوم الأول، مشيداً بروح الكفاح والعزيمة التي ميزت أداء لاعبي المنتخبات المشاركة، سواء منافسات الرجال أو السيدات، في إطار التنافس الشريف.