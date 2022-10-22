266 مباراة في الجولة العالمية للطائرة الشاطئية



دبي (الاتحاد)



انطلقت بطولة الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، وتستمر إلى 30 أكتوبر على شاطئ كايت بيتش.

وأقيمت 48 مباراة في أول أيام البطولة تنافس فيها 96 فريقاً من المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات من 50 دولة، من بينها 16 مباراة من التصفيات التمهيدية للبطولة التي تأهلت منها 8 فرق، وحضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة، وراشد محمد رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية.

ويشارك في البطولة 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً من 50 دولة، يخوضون 266 مباراة، على مدار 8 أيام، وتقام البطولة على جولتين، يتنافس فيهما أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين، وانتهت أمس تصفيات الأدوار التمهيدية، وتنطلق اليوم المنافسات الرئيسية التي تضم 24 فريقاً من الرجال و24 فريقاً من السيدات.