ابن هويدن يهنئ الشارقة



الذيد (الاتحاد)



بارك سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، الفوز التاريخي للشارقة، بإحراز لقب كأس رئيس الدولة، ونجاحه في اعتلاء القمة مجدداً، ولفت إلى أن الفوز يشكل علامة فارقة في تاريخ الشارقة الرياضي لمواصلة «الإمارة الباسمة» حصد الألقاب.

وقال ابن هويدن: نهنئ أنفسنا، ونهنئ مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، وجمهور الشارقة، بمناسبة الفوز بكأس رئيس الدولة 2022، ورفع باسمه وباسم أسرة نادي الذيد خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا النجاح الكبير، والعودة إلى منصة التتويج، بدعم سموه للرياضة في نادي الشارقة ولكافة الأندية.

وأشار إلى أن الفوز يمثل محصلة من دعم القيادة الرشيدة في الشارقة للرياضيين والأندية والذي يؤهلها لهذا الفوز، فضلاً عن التفوق الكبير لنادي الشارقة في هذه الرحلة مع انطلاقة مباريات كأس رئيس الدولة للوصول إلى هذه النتيجة باقتناص الكأس.