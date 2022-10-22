الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ابن هويدن يهنئ الشارقة

ابن هويدن يهنئ الشارقة
22 أكتوبر 2022 16:00

 
الذيد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
استشاري الشارقة يجيز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري


بارك سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، الفوز التاريخي للشارقة، بإحراز لقب كأس رئيس الدولة، ونجاحه في اعتلاء القمة مجدداً، ولفت إلى أن الفوز يشكل علامة فارقة في تاريخ الشارقة الرياضي لمواصلة «الإمارة الباسمة» حصد الألقاب.
وقال ابن هويدن: نهنئ أنفسنا، ونهنئ مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، وجمهور الشارقة، بمناسبة الفوز بكأس رئيس الدولة 2022، ورفع باسمه وباسم أسرة نادي الذيد خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا النجاح الكبير، والعودة إلى منصة التتويج، بدعم سموه للرياضة في نادي الشارقة ولكافة الأندية.
وأشار إلى أن الفوز يمثل محصلة من دعم القيادة الرشيدة في الشارقة للرياضيين والأندية والذي يؤهلها لهذا الفوز، فضلاً عن التفوق الكبير لنادي الشارقة في هذه الرحلة مع انطلاقة مباريات كأس رئيس الدولة للوصول إلى هذه النتيجة باقتناص الكأس.

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الوحدة
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©