الشامسي: الشارقة أبهر الجميع

الشارقة (الاتحاد)



قدم مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، التهنئة إلى الشارقة بمناسبة تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي استطاع بعد مشوار ودعم متواصل أن يحقق إنجازاً أبهر الجميع بهذا الأداء والنجاح، بهدف الوصول إلى منصة التتويج.

وهنأ الشامسي مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الشارقة، ومجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، والجهاز الإداري والفني واللاعبين والجماهير الشرقاوية على الإنجاز الذي أسعد «الإمارة الباسمة» إمارة الشارقة، وجعلها حاضرة لمتابعة المباراة النهائية، ونشر الفرحة في كل ربوع الإمارة.

وبمناسبة الفوز الكبير، تقدم الشامسي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة هذا الإنجاز لرياضة الشارقة، وفوز نادي الشارقة بكأس رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بالتهنئة للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي من شأنه أن يدعم كل جهود الرياضيين والأندية في إمارة الشارقة، لمواصلة برامجها وخططها، من أجل تحقيق الإنجازات أسوة بفريق الشارقة لكرة القدم.