طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»

معتصم عبدالله (دبي)



تتواصل منافسات الجولة السابعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتين غداً «الأحد»، حيث يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان، على استاد محمد بن زايد، فيما ستكون صدارة الوصل لترتيب البطولة بنهاية الجولة الماضية، في اختبار اتحاد كلباء على ملعب «زعبيل»، على أن يُسدل الستار على الجولة الثلاثاء المقبل، بالمباراتين المؤجلتين لطرفي نهائي «أغلى الكؤوس»، حيث يحل الشارقة ضيفاً على البطائح، ويستقبل الوحدة ضيفه الظفرة.

وتزيد «القوة الدفاعية» للفريقين الأقل استقبالاً للأهداف في الدوري الوصل واتحاد كلباء، برصيد 5 أهداف في شباك كل فريق، من إثارة المواجهة المرتقبة بين «الأصفرين»، حيث يدخل «أصحاب الأرض» المباراة مدفوعاً بمعنويات صدارته للترتيب برصيد 14 نقطة، مقابل 10 نقاط لاتحاد كلباء «العاشر».

ويتفوق «الإمبراطور» الذي يعد الفريق الوحيد، من دون خسارة في الدوري، في المباريات أمام ضيفه «النمور» برصيد 7 انتصارات، مقابل التعادل في 6 لقاءات، وفوز وحيد لاتحاد كلباء، ويطارد «الإمبراطور» في مباراة الليلة معادلة رقمه السابق، في موسم 2017- 2018، والذي نجح خلاله في تجنب الخسارة، خلال أول 7 مباريات في الدوري.

ويبرز في المقدمة الهجومية للفريقين «العناصر الشابة المواطنة»، حيث يواصل علي صالح «22 عاماً»، الباحث عن هدفه الأول في الموسم التألق مع الوصل، فيما يعد المهاجم أحمد عامر النقبي «24 عاماً»، والذي يملك في رصيده هدفاً، أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة مدربه فرهاد مجيدي، والذي لمع اسمه في الملاعب المحلية بقميص الوصل في الفترة ما بين عامي 2000 و2006.

وتنطلق مباريات اليوم الثاني للجولة السابعة، بمباراة الجزيرة «الثالث» برصيد 11 نقطة أمام ضيفه عجمان «التاسع» وله 8 نقاط، وتباين مشوار الفريقين في الجولات الثلاث الأخيرة قبل مباراة الليلة، بعدما فقد «فخر أبوظبي» بوصلة الانتصارات، في ثلاث مباريات على التوالي، بالتعادل في مباراتين أمام بني ياس 1-1، والشارقة 3-3، قبل الخسارة الأولى أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة السادسة.

في المقابل حصد «البرتقالي» 7 من أصل 8 نقاط، في الجولات الثلاث الأخيرة، بالفوز على دبا 3-1، وبني ياس 2-0، قبل التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام خورفكان، ويشير تاريخ مواجهات الفريقين إلى تفوق الجزيرة بالفوز في 13 مباراة، والتعادل في 5 لقاءات، مقابل انتصارين لعجمان.

نجاعة «الفهود»

نجح الوصل قبل المواجهة المتجددة أمام ضيفه اتحاد كلباء، في تسجيل هدف على الأقل في كل المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، برصيد 30 هدفاً، مقابل 18 هدفاً لـ«النمور»، ويقف فابيو ليما على صدارة قائمة هدافي المواجهات المباشرة برصيد 9 أهداف.



«الأرض» سلاح الجزيرة

حافظ الجزيرة قبل مباراته المنتظرة أمام ضيفه عجمان على استاد محمد بن زايد، على أفضليته بعدم الخسارة في 10 مباريات جمعت الفريقين على ملعب «فخر أبوظبي»، بالفوز في 8 والتعادل في مباراتين، وللجزيرة 46 هدفاً في مرمى عجمان، مقابل 22 هدفاً هزت شباكه.

الأحد



الجزيرة - عجمان 17:00

الوصل - اتحاد كلباء 20:00

الثلاثاء



البطائح - الشارقة 17:00

الوحدة - الظفرة 20:00





