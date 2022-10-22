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الرياضي

فيراري يسيطر على تجارب جائزة أميركا

فيراري يسيطر على تجارب جائزة أميركا
22 أكتوبر 2022 13:11

 
أوستن (رويتر) 

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تفوق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز، في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة أميركا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات الليلة الماضية بينما تفوق زميله شارل لوكلير القادم من موناكو في الجولة الثانية التي تركز الانتباه فيها على تجربة إطارات بيريلي الجديدة التي ستستخدم في موسم 2023 المقبل بعد ذلك.
وسيكون بوسع فريق رد بول حسم الفوز بلقبي السائقين والصانعين للمرة الأولى منذ 2013 في سباق الأحد في حلبة أوستن بولاية تكساس.
واحتل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن الذي ضمن الفوز بلقب السائقين للعام الثاني على التوالي في سباق اليابان في التاسع من أكتوبر الجاري المركز الثاني في جولة التجارب الحرة الأولى بعدما تخلف بفارق 0.224 ثانية عن ساينز، بينما احتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز الثالث.
وسجل ساينز دقيقة واحدة و36.857 ثانية في الجولة الأولى، بينما سجل لوكلير الذي غاب عن الجولة الأولى دقيقة واحدة و36.810 ثانية في الجولة الثانية.
واحتل سائق ألفا روميو فالتيري بوتاس وسائق مكلارين دانييل ريكاردو المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الجولة الثانية، بينما حصل ساينز على المركز الرابع متقدماً مباشرة على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول.
وفاز فرستابن بلقب السباق الأميركي في تكساس العام الماضي، وإذا فاز بطل العالم الأحد مع تسجيل أسرع لفة، فإن فريقه سيضمن الفوز بلقب الصانعين قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.
وبالفوز الأحد أيضاً سيضمن فرستابن معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز في موسم واحد برصيد 13 فوزاً، الذي سبق للأسطورة الألماني المعتزل مايكل شوماخر، ولمواطنه سيباستيان فيتل تحقيقه.

الفورمولا-1
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