قرعة مونديال السيدات 2023



أوكلاند (أ ف ب)



فيما تأتي نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت في أوكلاند النيوزيلندية:

- المجموعة الأولى

المنتخبات: نيوزيلندا «مضيفة»، النرويج، الفيليبين، سويسرا

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، ولينجتون وهاميلتون «نيوزيلندا»

- المجموعة الثانية

المنتخبات: أستراليا «مضيفة»، جمهورية إيرلندا، نيجيريا، كندا

المدن المضيفة: بريزبين، ملبورن، سيدني، بيرث «أستراليا»

- المجموعة الثالثة

المنتخبات: إسبانيا، كوستاريكا، زامبيا، اليابان

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»

- المجموعة الرابعة

المنتخبات: إنجلترا، متأهل من الملحق، الدنمارك، الصين

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني «أستراليا»

- المجموعة الخامسة

المنتخبات: الولايات المتحدة «حاملة اللقب»، فيتنام، هولندا، متأهل من الملحق

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»

- المجموعة السادسة

المنتخبات: فرنسا، جامايكا، البرازيل، متأهل من الملحق

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني «أستراليا»

- المجموعة السابعة

المنتخبات: السويد، جنوب أفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»

- المجموعة الثامنة

المنتخبات: ألمانيا، المغرب، كولومبيا، كوريا الجنوبية

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، ملبورن، بيرث، سيدني «أستراليا»