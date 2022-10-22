قرعة مونديال السيدات 2023

أوكلاند (أ ف ب)
فيما تأتي نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت في أوكلاند النيوزيلندية:
- المجموعة الأولى
المنتخبات: نيوزيلندا «مضيفة»، النرويج، الفيليبين، سويسرا
المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، ولينجتون وهاميلتون «نيوزيلندا»
- المجموعة الثانية
المنتخبات: أستراليا «مضيفة»، جمهورية إيرلندا، نيجيريا، كندا
المدن المضيفة: بريزبين، ملبورن، سيدني، بيرث «أستراليا»
- المجموعة الثالثة
المنتخبات: إسبانيا، كوستاريكا، زامبيا، اليابان
المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»
- المجموعة الرابعة
المنتخبات: إنجلترا، متأهل من الملحق، الدنمارك، الصين
المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني «أستراليا»
- المجموعة الخامسة
المنتخبات: الولايات المتحدة «حاملة اللقب»، فيتنام، هولندا، متأهل من الملحق
المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»
- المجموعة السادسة
المنتخبات: فرنسا، جامايكا، البرازيل، متأهل من الملحق
المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني «أستراليا»
- المجموعة السابعة
المنتخبات: السويد، جنوب أفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين
المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينجتون «نيوزيلندا»
- المجموعة الثامنة
المنتخبات: ألمانيا، المغرب، كولومبيا، كوريا الجنوبية
المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، ملبورن، بيرث، سيدني «أستراليا»