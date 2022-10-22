يوكيتش يتألق بـ«تريبل دابل»



ميامي (أ ف ب)

حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش «تريبل دابل»، وقاد دنفر ناجتس إلى التغلب على «حامل اللقب» جولدن ستايت ووريرز 128-123 في عقر داره، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، فيما حسم بوسطن سلتيكس معركة المنطقة الشرقية مع ميامي هيت.

وسجل يوكيتش 26 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية».

معوّضاً خسارته منتصف الأسبوع ضد يوتا جاز، قاد يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي آخر سنتين، فريقه دنفر لتحقيق فوز مستحق على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، وأنهى سبعة لاعبين من دنفر المباراة بعشر نقاط أو أكثر.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة، بيد أن ووريرز أخفق في تحقيق عودة استعراضية في الشوط الثاني، بعد تخلفه بفارق 18 نقطة عند الاستراحة.

وسجل دنفر 70 نقطة في الشوط الأول، بينها 40 في الربع الأول «40-34»، لكن جولدن ستايت نجح بتقليص الفارق إلى نقطة 123-124 قبل 14 ثانية من نهاية الوقت، بعد سرقة كرة وسلة قريبة من جوردان بول.

لكن تمريرة طويلة جميلة من يوكيتش وصلت إلى بروس براون الذي سجّل من كرة ساحقة، ما منح الضيوف أفضلية التقدّم بفارق ثلاث نقاط في اللحظات الحاسمة.

قال مدرب جولدن ستايت ستيف كير «توقعنا أن يلعبوا بهذه الشراسة، لعبوا بقوّة أكبر منا، من الصعب أن تلعب بهذه الطريقة المفتوحة أمام فريق جيّد، كان التغلّب عليهم أمراً صعباً».

وفي بورتلاند، أظهر داميان ليلارد أنه على المسار الصحيح لاستعادة مستوياته، بعد ابتعاده نصف الموسم الماضي بسبب جراحة في عضلات بطنه، فقاد بلايزرز إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 113-111 بعد التمديد مسجلاً 41 نقطة.

وتعملق جا مورانت أيضاً مسجلاً 49 نقطة، ليقود ممفيس جريزليز إلى الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 129-122، وتقدّم هيوستن بفارق 16 نقطة خلال الربع الثاني، وأنهى الشوط الأول متفوقاً 62-70.

لكن مورانت نجح في قلب الطاولة على هيوستن في الشوط الثاني «أعرف أنني الشرارة في هذا الفريق، وأنه يجب أن أفعل ذلك، فهذه وظيفتي، لهذا السبب حاولت إعادة الفريق إلى المباراة، ولولا بقية الشبان، لما نجحت بتحقيق هذا الأداء».

وفي مواجهة بين منافسين على صدارة المنطقة الشرقية، حقق بوسطن سليتكس فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه ميامي هيت 111-104 بفضل الثنائي الناري جايسون تايتوم «29 نقطة»، وجايلن براون «28»، وكان كل من تايتوم وبراون قد سجل 35 نقطة خلال الفوز الافتتاحي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

قال تايتوم لشبكة «إي أس بي أن»: «أحبّ اللعب ضد هيت، لدينا تاريخ مشترك في السنتين الأخيرتين، يجعلون منك فريقاً أفضل، لديهم فخر كبير، لاعبون رائعون ومدرب رائع، لا يستسلمون أبداً، لذا من الجيد أن تلعب ضد فريق مماثل لأنك تتوقع معركة ضدهم».

ولدى الخاسر، سجل تايلر هيرو 25 نقطة، وبام أديبايو 19 وجيمي باتلر 18.

وأيضاً خارج قواعده، حقق نيواورليانز بيليكانز فوزه الثاني توالياً على حساب تشارلوت هورنتس 124-112، بفضل 30 نقطة و17 متابعة من لاعب الارتكاز العملاق الليتواني يوناس فالانتشوناس.

وفي بروكلين، تناوب النجمان كيفن دورانت وكايري إرفينج على تسجيل 57 نقطة، ليعوّض نتس خسارته الافتتاحية هذا الموسم بفوز على تورونتو رابتورز 109-105.

وسجل للخاسر الذي تقدّم بفارق عشر نقاط في الربع الثالث، الكاميروني باسكال سياكام تريبل دابل «37 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة».

وحقق أتلانتا هوكس فوزه الثاني توالياً على ضيفه أورلاندو ماجيك 108-98، بقيادة نجمه تراي يونج «25 نقطة»، وضمن صفوف الخاسر، سجل الرقم واحد في ترتيب الدرافت «اللاعبين الصاعدين» باولو بانكيرو 20 نقطة، وحقق واشنطن ويزاردز فوزه الثاني توالياً على شيكاغو بولز 102-100.