«العيار الثقيل» في نصف نهائي كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تشهد كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، غداً «الأحد»، مواجهتين من «العيار الثقيل» في الدور نصف النهائي للمسابقة، والتي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة 11 نوفمبر المقبل، ويلتقي الشارقة متصدر المجموعة الأولى من دون خسارة مع النصر وصيف المجموعة الثانية، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، فيما يلعب بصالة الوصل، فريقا الجزيرة متصدر المجموعة الثانية، وشباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى.

وتتمسك الفرق الأربعة بحظوظ التأهل إلى النهائي، على أمل الفوز بالكأس ورغم فوز الشارقة بكأس السوبر أولى بطولات الموسم الحالي، وتأهله لمواجهة النجمة في كأس السوبر الإماراتي البحريني، إلا أن «الملك» لديه الطموح في حصد جميع البطولات، مثلما فعل الموسم الماضي، حيث حرم جميع الأندية من التتويج، كما أن مواجهة النصر «البروفة الأخيرة» للشارقة قبل التوجه إلى البحرين لملاقاة النجمة 29 أكتوبر الجاري، تأتي في وقت يسعى فيه «العميد» لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى النهائي، في ظل وجود عناصر جيدة في الفريق.

في المقابل، فإن مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي أشبه بالنهائيات، خاصة أن «فخر أبوظبي» يظهر بشكل متميز هذا الموسم، ونجح في الفوز بجميع المباريات في الدور الأول، رغم أنه لعبها بشكل متتال، خاصة أنه أجل مباريات الدور الأول، بعد إعارته الحارس أحمد حسن واللاعب عبدالحميد الجنيبي للشارقة عندما خاض البطولة العربية في تونس.

ويبحث «الفرسان» عن الفوز والتأهل بحثاً عن البطولة الضائعة، وربما يلتقي مجدداً مع الشارقة في حال تأهله للمرة الثالثة هذا الموسم، خاصة أن الفريقين التقيا في كأس السوبر، والدور الأول لكأس الإمارات، ورغم خسارة «الفرسان» في المباراتين، إلا أن الفريق الذي يضم عناصر متميزة يبحث عن التعويض.