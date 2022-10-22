وفاة كودو بعد جراحة المخ

طوكيو (رويترز)

أعلن نادي تيجيفاجارو ميازاكي، أن مهاجمه ماساتو كودو الذي لعب أيضاً لمنتخب اليابان، وأندية كاشيوا ريسول وفانكوفر وايتكابس وبرزبين رور توفي عن 32 عاماً، بعد خضوعه لجراحة في المخ.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن كودو أدخل المستشفى في الثالث من أكتوبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية، قبل ذلك بيوم واحد، عقب تشخيص حالته على أنها ارتشاح في المخ، وتوفي الجمعة.

وكان كودو عنصراً أساسياً في تشكيلة كاشيوا ريسول، لدى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2013، إذ أحرز 6 أهداف في 12 مباراة خلال هذه المسيرة.

ولعب أربع مباريات دولية مع منتخب اليابان عام 2013، وأحرز هدفين.

وفي المجمل أحرز كودو الذي لعب أيضاً لسانفريتشي هيروشيما 60 هدفاً في دوري الأضواء الياباني خلال مسيرته.