«بنزيمة 356» ثاني أفضل فائز في «البالون دور»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أيام من إعلان جائزة الكرة الذهبية «البالون دور»، بدأت التفاصيل الكاملة لعملية التصويت تتسرب من خلال بعض الصحف وشبكات الراديو والتلفزيون الأوروبية، لتكشف النقاب عن أن «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة مهاجم وهداف وقائد ريال مدريد الإسباني، والفائز بجائزة هذا العام، حصل عليها عن جدارة واستحقاق، وبفارق شاسع بينه وبين منافسه الأول في الترتيب.

والمعروف بداية أن الصحفيين الذين لهم حق التصويت هذا العام، ينتمون إلى المئة دولة الأولى، في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بدلاً من الـ170دولة التي كان لها حق التصويت في النسخ الماضية.

ووضع الصحفيون المائةُ المختارون هذه المرة بنزيمة على القمة، متقدماً على السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني وثاني الترتيب، بفارق 356 صوتاً، إذ حصل بنزيمة على 549 صوتاً، مقابل 193 صوتاً لماني، بينما حصل الهولندي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وثالث الترتيب على 175 صوتاً فقط، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب برشلونة ورابع الترتيب على 170 صوتاً، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول وخامس الترتيب على 116 صوتاً.

أما المراكز من الخامس إلى العاشر، فقد بلغ عدد أصوات أصحابها على الترتيب، 85 صوتاً للفرنسي كيليان مبابي، و82 صوتاً للبلجيكي تيبو كورتوا، و61 صوتاً للبرازيلي فينسيوس جونيور، و20 صوتاً للكرواتي لوكا مودريتش، و18 صوتاً للنرويجي إيرلينج هالاند.

ويعتبر هذا الفارق «356 صوتاً» بين بنزيمة، وأقرب منافسيه ساديو ماني، ثاني أكبر فارق في تاريخ الجائزة، ولم يتفوق عليه إلا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ حصل «الدون» على الكرة الذهبية عام 2016، بفارق 429 صوتاً، عن منافسه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن دي بروين الثالث في الترتيب لم يفصله عن ماني الثاني، إلا 18 صوتاً فقط، بينما لم يفصل ليفاندوفيسكي الرابع عن دي بروين إلا 5 أصوات فقط.

جدير بالذكر أن معايير الاختيار بالنسبة لهذه الجائزة اختلفت هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث أصبح الأداء الفردي والطابع الحاسم والمؤثر للاعب، هو المعيار الأول للاختيار، يليه الشكل الجماعي للفريق وما أحرزه من ألقاب وبطولات خلال العام، ثم تأتي بعد ذلك قيمة اللاعب ومدى تمتعه بالروح الرياضية.

ولم تعد مجلة «فرانس فوتبول» صاحبة الجائزة، تنظر إلى مجمل مسيرة اللاعب، تجنباً للوقوع في ما وقعت فيه المجلة طوال أكثر من 15 عاماً، عندما كان لاعبان اثنان فقط يتبادلان الجائزة، بحكم كونهما «أسطورتين» كرويتين، وهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن كريم بنزيمة سجل على المستوى الفردي 44 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه، بينما فاز على المستوى الجماعي ببطولتي الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».