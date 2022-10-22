إيمانويل بوتي: رونالدو يبث «السم» في «غرفة الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



من يوم إلى آخر يتأكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن «قصة الحب» الطويلة بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد في طريقها إلى النهاية، وأن «الطلاق» بينهما أصبح قريباً، ليس فقط بسبب موقفه الأخير، عندما غادر ملعب المباراة قبل دقائق قليلة من نهايتها، متوجهاً إلى غرفة الملابس، ومنها إلى خارج الاستاد، احتجاجاً على عدم مشاركته في المباراة التي فاز فيها «الشياطين» على توتنهام 2- صفر، وإنما هناك أسباب أخرى كثيرة نسجت خيوطها منذ فترة ليست قصيرة، وتحديداً منذ ما قبل بداية الموسم.

وفي برنامج «روتين يشتعل» على شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، والذي يقدمه النجم الدولي الفرنسي المخضرم جيرومي روتين، تناول الحضور، وعلى رأسهم الدولي الفرنسي إيمانويل بوتي بطل العالم المتوج بـ«مونديال 98» مع «الديوك»، وأحد أعضاء فريق العمل مع روتين، قصة رونالدو بالتعليق وإبداء الرأي، وقال: كريستيانو ارتكب أخطاءً كثيرة توالت خلال الموسم الحالي، لدرجة لم تعد تسمح لأحد بأن يدافع عنها أو ينصف «الدون».

وأضاف: صحيح أن رونالدو أسطورة رياضية ستترك بصمتها عبر أجيال كثيرة، ولكن هذه النهاية لا تشرفه بالمرة، بالنظر إلى تسلسل الأحداث والمواقف التي بدرت منه تجاه الفريق ومديريه الفنيين السابق رالف رانجينك والحالي إيرك تين هاج.

ووصف بوتي هذه الأفعال والتصرفات بأنها «غير مقبولة ومستحيلة». وقال: أصبح رونالدو مرهِقاً ومتعِباً للجميع، زملائه والجماهير ومديريه الفنيين وإدارة النادي أيضاً، بل وصل الأمر لدرجة أن بعض زملائه لم يعودوا يريدونه داخل غرفة الملابس لأنه «يسممها» على حد قولهم.

وسخر بوتي من رسالة رونالدو التي بثها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تبدو وكأنها نوع من الاعتذار عما بدر منه في مباراة توتنهام، ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى أنه لم يعد يطيق مديره الفني الهولندي إيريك تين هاج، ويعتبره لا يكن له الاحترام الكافي.

وعدّد بوتي المواقف والسلوك غير الرياضي الذي ارتكبه رونالدو منذ ما قبل الموسم وأفاض في تفاصيلها، مشيراً إلى أن هناك مواقف أخرى انتقد فيها رونالدو تكتيك الفريق، وهو جالس على «دكة البدلاء»، ما نقلته كاميرات التليفزيون بوضوح.

واعترف بوتي بأن رونالدو لم يعد نفس اللاعب الذي نعرفه، والذي يمثل قدوة للشباب، بل تراجع كثيراً، ويكاد يسقط من أعين بعض محبيه، ومع ذلك لا يقبل الاعتراف بذلك لأن «الأنا» العالية بداخله تمنعه من قبول هذا الاعتراف.

والحقيقة أن اعتراف رونالدو بالخطأ على شبكات التواصل الاجتماعي، لم يمنع تين هاج من استبعاده من مباراة تشيلسي في «الجولة 13» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وبات أمر رحيله عن «اليونايتد» في الشتاء القادم شبه مؤكد، أو على أدنى تقدير غير مستبعد بالمرة.