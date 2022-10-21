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الرياضي

جمهور نهائي الكأس.. «لوحة فنية» في «الملعب الكبير»

جمهور نهائي الكأس.. «لوحة فنية» في «الملعب الكبير»
22 أكتوبر 2022 00:56

العين (الاتحاد)

رسمت الجماهير لوحة فنية رائعة، في مدرجات استاد هزاع بن زايد بالعين، في نهائي أغلى الكؤوس، حيث امتلأت المدرجات بعشاق الفريقين الذين حضروا مبكراً إلى الملعب، قبل أكثر من 3 ساعات على الانطلاقة، وتفاعلت مع العروض التي قدمها اتحاد الكرة، قبل «ضربة البداية»، حيث ظهر الاستاد في أبهى صوره، مع احتفالية الأضواء والليزر، وصورة الكأس الغالية التي كانت محور الاحتفالية.

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وجاء التفاعل أيضاً من خلال استخدام الجمهور لأضواء «الجوال»، بعد إطفاء الأضواء بالاستاد، ليظهر بعدها الكأس، ويخرج الطفل الصغير وهو يقدم كرة المباراة التي تزينت بشعار الكأس، مرتدياً قميص المنتخب، مع خلفية الصوت على لسان الطفل أن قميص «الأبيض» هو الحلم الكبير، وشكراً لمن حققوا أحلامي، ثم يظهر شعار الناديين في الملعب، يتوسطهما صورة الكأس الكبير بالليزر، قبل أن تنطلق صافرة الحكم الدولي النيوزيلندي كونجر.

في الوقت الذي تفاعل فيه الجمهور مع الفعاليات التي قدمها عدد من الفرق الموسيقية خارج الملعب قبل المباراة، تحوّل النهائي إلى كرنفال جماهيري كبير، أشبه بالاحتفال في النهائيات العالمية الكبرى.
ومع انطلاقة المباراة، ظهر في المدرجات تيفو «زلزال الأوفياء» لجماهير «العنابي»، ورد أوفياء «الملك» برفع الأعلام في مشهد الروح الرياضية، خاصة أن الكأس الغالية رفعت شعار «لا يوجد خاسر» والكل فائزون في النهائي الكبير.

كأس رئيس الدولة
نهائي كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
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الشارقة
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الوحدة
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